Sara Marín, médica experta en microbiota: "El pan congelado y tostado disminuye el pico de glucosa, se digiere mejor produciendo menos inflamación y gases"

¿Sientes pesadez después de comer? Esta situación es muy común entre nuestra sociedad. Desde hace años el sector médico ha identificado una estrecha correlación entre la alimentación y el bienestar de las personas. La comida, sin lugar a dudas, tiene un impacto directo en el estado de salud de los individuos, tanto a nivel mental como físico.

El pan es un alimento básico, el cual está presente en muchos hogares españoles, ya sea en el desayuno, la cena o la comida. Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, la experta en microbiota, Sara Marín, publicó un video explicando la manera más saludable de almacenar y consumirlo.

Las sugerencias por parte de Marín

Para cuidar al máximo la salud intestinal, la especialista apunta que es fuertemente recomendable helar el pan para posteriormente dorarlo previo a su ingestión. “El pan congelado y tostado disminuye el pico de glucosa, se digiere mejor produciendo menos inflamación y gases”, señala.

De esta manera, gran parte del carbohidrato se convertirá en fibra prebiótica. Esta fibra no se absorbe en el intestino delgado, sino que llega intacta al intestino grueso, donde sirve de alimento para las bacterias beneficiosas de la microbiota.

De esta manera se origina un probiótico esencial, denominado buritrato, que contiene atributos antiinflamatorios y además representa ventajas saludables que trascienden el sistema digestivo.

“Es la comida favorita de tu microbiota, que transforma esa fibra en una sustancia imprescindible llamada butirato, y este baja la inflamación y la neuroinflamación, regula el sistema inmune y disminuye la permeabilidad intestinal”, concluye la profesional.

La reacción de los usuarios

En la sección de comentarios, los seguidores de la doctora expresan su satisfacción tras aplicar los consejos propuestos por parte de Marín. “Yo congelo y he notado un cambio muy grande. Solo consumo ahora integral o tritordeum”, manifiesta una usuaria.

“Ahora mismo me estoy comiendo una rebanada sacada del congelador y tostada. ¡¡¡Está buenísima!!! Y más, como me la estoy comiendo con aceite y tomate”, comenta otra.