Pesan seis veces más que toda la humanidad: el gigantesco mundo de hongos enterrado bajo el suelo que mantiene fría la Tierra

Bajo nuestros pies existe una inmensa red invisible que trabaja sin descanso para sostener la vida en el planeta. No se trata de tuberías ni de raíces, sino de millones de kilómetros de diminutos filamentos de hongos que conectan el suelo con las plantas y ayudan a mantener parte del carbono lejos de la atmósfera.

Una investigación internacional compartida en The New York Times ha revelado ahora la verdadera dimensión de este sistema subterráneo. Si todos esos filamentos se colocaran en línea recta, alcanzarían una longitud de unos 68 cuatrillones de millas, una distancia equivalente a cientos de millones de viajes entre la Tierra y el Sol.

Estos hongos, conocidos como micorrícicos arbusculares, viven asociados a las raíces de más del 70% de las plantas terrestres. A cambio de compuestos ricos en carbono producidos por las plantas mediante la fotosíntesis, transportan agua y nutrientes esenciales a través del suelo, contribuyen a estabilizar los terrenos y ayudan a que la vegetación resista mejor situaciones de estrés ambiental.

Pero su papel va mucho más allá. Los investigadores estiman que estas redes almacenan alrededor de 300 megatones de carbono, una cantidad que representa entre cuatro y seis veces más carbono del que contienen todos los seres humanos del planeta juntos. Gracias a esa capacidad, actúan como uno de los grandes aliados naturales frente al calentamiento global.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico recopiló información procedente de más de 16.000 muestras de suelo analizadas previamente en distintas partes del mundo. Después combinaron esos datos con modelos de aprendizaje automático capaces de predecir la densidad de hongos incluso en regiones donde nunca se habían tomado muestras directas.

Además, utilizaron un robot de imagen de alta resolución para fotografiar hongos cultivados en laboratorio y medir con precisión el grosor de las hifas, los finos filamentos que forman estas redes. Con toda esa información pudieron calcular por primera vez la longitud y la masa aproximadas de esta gigantesca infraestructura natural.

El mapa obtenido dejó otro hallazgo relevante: las praderas y pastizales albergan algunas de las concentraciones más altas de estos hongos. Ecosistemas como los Everglades, en Florida, el humedal del Sudd, en Sudán del Sur, o la estepa tibetana destacan como auténticos puntos calientes de almacenamiento de carbono bajo tierra.

Sin embargo, el estudio también detectó señales de alerta. Los suelos destinados a cultivos presentaban densidades de estas redes aproximadamente un 50% inferiores a las encontradas en terrenos no cultivados. Aunque los científicos piden prudencia y más investigaciones para entender el impacto exacto de determinadas prácticas agrícolas, consideran que la conservación de estos ecosistemas debe convertirse en una prioridad.

Durante décadas, bosques y océanos han ocupado el centro del debate climático. Ahora, la ciencia recuerda que otra parte esencial de la lucha contra el cambio climático permanece oculta a simple vista. Bajo cada paso que damos existe un mundo microscópico y silencioso que ayuda a enfriar la Tierra y cuyo deterioro podría tener consecuencias difíciles de revertir. Porque, advierten los investigadores, una vez que estas complejas redes desaparecen, recuperarlas puede ser una tarea extremadamente complicada.