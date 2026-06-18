Feijóo decía hace tres años que era su "obligación" aprender inglés para ser presidente del Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido muy criticado durante estas últimas horas en redes sociales después de asegurar en una entrevista en el programa "El Hormiguero" que lleva el inglés "mal". "No lo toco porque esto (el móvil) ya me lo traduce directamente", dijo a Pablo Motos ante la pregunta de cómo llevaba su estudio del idioma más hablado del mundo. Eso sí: pese a su desconocimiento, Feijóo dijo que el inglés era una "herramienta elemental", pero se excusó diciendo que haber estudiado "en una escuela rural" tenía "algún problema".

Las reacciones a estos comentarios han sido muy diversos, pero muchos usuarios se han cuestionado si un candidato a presidir el gobierno de España debe alardear sobre su desconocimiento de una lengua tan universal (y "elemental", según sus propias palabras) como es el inglés. "Patético culpar a la escuela rural cuando estudió secundaria de los 14 a los 17, en los Maristas de León", señalaba una usuaria de X. "En estos tiempos se debería exigir a alguien que quiere ser presidente que domine este idioma. Es un hándicap decisivo en las relaciones internacionales, donde las interacciones personales ente líderes cuentan mucho", decía otro. Hasta el ministro de Transportes, Óscar Puente, reaccionaba con ironía a través de su cuenta oficial: "¿Cómo lleva el inglés? Mal". Como todo lo demás, Alberto".

La batalla de Feijóo con el inglés es eterna. En el año 2023, antes de las elecciones generales que le dejaron en la oposición, el líder del PP admitía que tenía que ponerse a estudiar dicho idioma porque era su "obligación". "Justamente tenía el profesor para el inglés a partir del lunes pasado y resulta que me convocan elecciones. Vamos a trabajar y lo importante en las cumbres internacionales, que se hacen normalmente con traductor, es que se sepa muy bien lo que quiero decir", se excusaba ante Ana Rosa.

Una idea muy similar a la que había arrojado meses antes en una entrevista para El Debate. "Cuando estás negociando temas muy importantes para tu país o representando a tu país en un foro internacional hay que ser muy escrupuloso con lo que dices. Cuando estás cerrando un acuerdo no puedes decir que sí simplemente sin concretar exactamente el tiempo del verbo o el sustantivo correcto y exacto. A mí no me importa reconocer que no sé inglés. Pero le aseguro que, lo que negocie, lo negociaremos con claridad, con personas que conozcan el inglés de forma perfecta", señalaba.

Y es que, según él, a Feijóo no le interesa tanto saber idiomas "como defender a mi país". "Hay gente que habla muchos idiomas y piensa poco lo que dice. A mí me gusta más pensar lo que digo y expresarlo bien en un idioma para ser traducido de forma literal posteriormente", añadía.

Sin embargo, el propio Feijóo reconocía igualmente sí es importante hablar inglés si uno quiere ser presidente del gobierno. "Creo que aprender inglés es una de las cosas que debemos hacer aquellos que queremos ser primeros ministros, es verdad", admite.