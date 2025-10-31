Los títulos 'olvidados' de la princesa Leonor y por qué no puede lucirlos como los de princesa de Asturias o de Girona

Leonor de Borbón y Ortiz es la heredera al trono desde el 19 de junio de 2014, cuando su padre, Felipe VI, se convirtió en Rey. Leonor era entonces infanta de España, dignidad que 'abandonó' para convertirse en tres veces princesa, una vez duquesa, otra condesa y finalmente señora. En concreto, como heredera la corresponde ser princesa de Asturias, princesa de Viana, princesa de Girona, duquesa de Montblanch, condesa de Cervera y señora de Balaguer.

El título más conocido es el primero. Es el principal y el que utiliza. No es realmente la princesa Leonor sino la princesa de Asturias. Procede de la corona de Castilla y data de 1388. Además, cada octubre entrega en Oviedo los galardones de la Fundación Princesa de Asturias, unos premios de gran prestigio nacional e internacional.

La princesa Leonor en la entrega de los Premios Princesa de Girona 2025 GTRES

Por su parte, el tercero ha ido ganando relevancia porque es con el que se le denomina en sus visitas a Catalunya y, sobre todo, gracias a los Premios Princesa de Girona, más discretos que los Princesa de Asturias, pero que han ido ganando peso edición tras edición. En cuanto a la segunda de sus dignidades, ha sido la que más desapercibida había pasado porque no utilizó el título de princesa de Viana hasta septiembre de 2025 cuando realizó su primera visita a Navarra.

De este modo, ya ha ejercido de princesa de Asturias, de princesa de Viana y de princesa de Girona, con entregas de premios incluidas en el caso del título asturiano y el catalán. No ocurre lo mismo con el navarro porque el Gobierno Foral no desea cambios, por lo que el Premio Príncipe de Viana de la Cultura no va a modificar su nombre y tampoco va a volver a ser entregado por un miembro de la casa real.

La princesa Leonor firmando en el libro de honor en el Palacio de Navarra de Pamplona junto a los reyes Felipe y Letizia y la presidenta de Navarra. Casa de SM el Rey

Pero hay más títulos para quien está llamada a reinar en España. Leonor es duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer, dignidades que derivan de la corona de Aragón y que tienen siglos de historia. El ducado de Montblanc, asociado a esta localidad de Tarragona, fue creado por Juan I en 1387 para su hermano, el que sería el rey Martín, conocido como 'El Humano'. El título quedó así vinculado a la corona aragonesa.

La historia del condado de Cervera es algo anterior. Pedro IV de Aragón lo creó en 1353 para su hijo y heredero Juan. Sí, el mismo que medio siglo más tarde concedió el ducado de Montblanc a su hermano. Finalmente, el señorío de Balaguer fue obra de Alfonso V para su hermano Juan, que recibió el título en 1418. Cuatro décadas después subió al trono Juan II, que entregó el señorío a su hijo Fernando, el que sería conocido como Fernando el Católico.

Felipe VI y la princesa Leonor en la jura de la Constitución de la princesa de Asturias en su 18 cumpleaños EFE

Los tres títulos han estado ligados a la corona de Aragón y cayeron en desuso hasta que fueron recuperados en 1977, con Juan Carlos I como rey de España y con su hijo Felipe como heredero. El artículo 57.2 de la Constitución reconoce que el heredero o heredera tiene derecho a ostentar "la dignidad de Príncipe de Asturias y de los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona". Es decir que son seis los títulos que legalmente pertenecen al futuro monarca desde entonces. Primero fueron ostentados por Felipe y después por su hija Leonor.

No esperan a la princesa Leonor

Sin embargo, aunque puede hacer uso de ellos porque legalmente le pertenecen, Leonor no ha ejercido como duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Ella los lleva con orgullo y con responsabilidad, pero no tiene pinta de que vaya a tener ocasión de lucir esos títulos, por así decirlo. La oportunidad para hacerlo sería realizar visitas oficiales a las tres localidades catalanas, pero no parece que vaya a ser así.

El HuffPost se puso en contacto con Casa Real para conocer si existía algún plan en ese sentido. La respuesta fue que no hay nada previsto en la agenda, pero en caso de ocurrir se comunicará a su debido tiempo.

Más explícita fue la respuesta del ayuntamiento de Montblanc, con el que este medio contactó para conocer si estaba planeada una visita oficial de Leonor a esta localidad: "En el ayuntamiento no hay constancia de que se haya solicitado ninguna visita ni que se vaya a producir próximamente", aseguró el consistorio. Además, nos recuerdan que el ayuntamiento aprobó retirar los honores de la casa real española del municipio. Es decir, que Leonor ni está ni se le espera.

En cuanto a Balaguer, desde el departamento municipal de protocolo nos han hecho saber que no se ha hablado de esta visita. No es algo que se haya pensado y no parece que en el futuro inmediato se vaya a producir. Por lo tanto, Balaguer no espera a su señora, al menos por el momento. Finalmente está Cervera, pero aunque el HuffPost trató de obtener una respuesta oficial en varias ocasiones, no fue posible obtenerla de fuentes del consistorio.

Leonor y Felipe VI en los Premios Princesa de Asturias GTRES

A las respuestas de los respectivos ayuntamientos hay que añadir los antecedentes pasados. Después del discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Montblanc aprobó una moción conjunta de todos los grupos municipales representados para retirar los honores que la Casa Real española tiene en el municipio. No deseaban entonces que el heredero de la Corona, heredera en este caso, hiciera uso del ducado de Montblanc, y años después esta situación no ha cambiado.

En 2016 Balaguer había aprobado declarar persona non grata a Felipe VI y a cualquier otro miembro de la casa real, lo que incluye a la princesa Leonor, mientras que meses antes había sido Cervera la que había dado este paso. El alcalde de entonces, Ramon Royes, aprovechó para volver a pedir que Leonor renunciara al título de condesa de Cervera, algo que ya había ocurrido en 2014.

La princesa Leonor con el uniforme del Ejército del Aire en la recepción del 12 de octubre de 2025 en el Palacio Real. GTRES

Aquí hubo respuesta de casa real a través de una carta enviada por Jaime Alfonsín, primer jefe de la Casa de SM el Rey que tuvo Felipe VI, al consistorio leridano en la que señalaba que Leonor, "como heredera de la Corona de España, ostenta con mucho orgullo, entre otros títulos, el de la Condesa de Cervera".

Felipe sí visitó Montblanc, Cervera y Balaguer

Leonor tiene en su padre, Felipe VI, su principal modelo a seguir, pero no va a poder hacerlo en todo. El entonces príncipe de Asturias visitó Balaguer y Cervera el 22 de abril de 1990. Seis años más tarde se desplazó a Montblanc para completar un viaje oficial que en 1990 había quedado incompleto.

Por tanto Felipe sí pudo ejercer como duque de Montblanc, conde de Cervera y señor de Balaguer, pero no parece que Leonor vaya a poder hacer lo mismo. Sea como fuere ella se siente orgullosa de todos sus títulos, sin excepción, aunque ese sentimiento no sea recíproco en todos los casos.