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Una reputada historiadora francesa define y compara a Pedro Sánchez tras su "no a la guerra" a Trump
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Una reputada historiadora francesa define y compara a Pedro Sánchez tras su "no a la guerra" a Trump

Laurence Badel es catedrática de Historia Contemporánea de las Relaciones Internacionales.

Juan De Codina
Juan De Codina
Foto de archivo de hace unos meses de Pedro Sánchez y Donald Trump en Egipto.
Foto de archivo de hace unos meses de Pedro Sánchez y Donald Trump en Egipto.Evan Vucci

Ya han pasado varias semanas desde que Pedro Sánchez resumiera, firme y tajante, la postura del Gobierno español frente a los bombardeos de EEUU e Israel a Irán: "No a la guerra". Esta postura no solo ha aumentado su reputación nacional e internacional, sino que el propio país ha labrado un mayor favor de los usuarios en las redes sociales.

De todas las reacciones, una de las más destacadas ha sido la de la popular historiadora francesa Laurence Badel, que ha escrito un artículo de opinión en Le Monde, uno de los diarios franceses con mayor tirada, días después de lo que ha supuesto la postura española frente a Donald Trump y la guerra en Irán.

Deja clara su intención en el título de su texto: "La firmeza de España contrasta marcadamente con la actitud de Francia, que parece más conciliadora con los ataques estadounidenses e israelíes". Esto le recuerda a lo que pasó en 2003, tras George Bush iniciar la guerra de Irak, cuando la "izquierda española y más de tres millones de personas" salieron a las calles después de que se uniera "el gobierno conservador del PP".

España, un ejemplo que debe seguir Francia

Mientras que para la historiadora la postura de España es "firme", la de Francia sorprende al ser "tolerante", a pesar de que en 2003 sí se opusiera "rotundamente" a la decisión de intervenir militarmente en Irak sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Son estas diferencias las que precisamente concluyen la falta de "unanimidad" entre los 27 Estados miembros, algo que "supuestamente debilita su capacidad de acción internacional". 

Aun así, ha opinado que esta postura española "basada en el derecho internacional" no pone en "entredicho" la integración diplomática europea, sobre todo después de conocer que enviara una fragata a Chipre tras el ataque iraní a una base británica de la isla: "Recuerda la enérgica reacción de Irlanda ante el bombardeo israelí de la Franja de Gaza".

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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