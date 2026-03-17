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Mariano, maestro damasquinador de Toledo con 88 años: "Llevo más de 70 años en el oficio y todavía trabajo: solo quedan entre 15 y 20 damasquinadores dados de alta en toda España"
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Mariano, maestro damasquinador de Toledo con 88 años: "Llevo más de 70 años en el oficio y todavía trabajo: solo quedan entre 15 y 20 damasquinadores dados de alta en toda España"

El artesano entró por primera vez a un taller en 1951.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Un damasquinador trabajando
Un damasquinador trabajandoSerge Yatunin vía Getty Images

Cada vez quedan en España menos damasquinadores, es decir, artesanos que se dediquen profesionalmente a llevar a cabo la técnica tradicional de Toledo que consiste en incrustar hilos y láminas de oro o plata sobre hierro o acero (generalmente pavonado).

El más veterano de los que resisten hasta ahora es Mariano San Félix, maestro damasquinador de 88 años que desde que en 1951 accedió a un taller, no ha dejado de trabajar en este arte. Su experiencia en el oficio supera los 70 años.

En declaraciones al programa de TVE Aquí hay trabajo, Mariano ha detallado que "el 21 de mayo de 1951 fue el primer día que yo entré a un taller como aprendiz, como chico de los recados. Tenía 13 años".

Respecto a la situación actual de esta profesión artesana, Mariano San Félix ha detallado que "puede haber entre 15 y 20 damasquinadores que estén dados de alta en toda España. Trabajan en comercios y alguno está establecido por su cuenta".

Pese a ese reducido número, Mariano ha asegurado que "siendo buen damasquinador, no tienes problema para vivir". En ese sentido, el maestro damasquinador ha resaltado que "yo, más allá de trabajar para un comercio, me he atrevido a hacer exposiciones. Tengo 88 años, pero todavía trabajo".

Recuperación del curso de damasquinador en la Escuela de Arte de Toledo

Óscar Martín es uno de los discípulos de Mariano San Félix. Ahora dirige un curso de platería aplicada al damasquinado que, 30 años después, ha regresado a las aulas de la Escuela de Arte de Toledo.

Respecto al curso, Óscar ha afirmado que "salen con una titulación. Uno de los problemas que hemos tenido los artesanos en general, no solo los damasquinadores, es que no tenemos una educación reglada".

En ese sentido, Óscar Martín ha destacado que "tenemos muchas ganas de que esto funcione, dar a demostrar que el curso sí vale y meter sangre nueva al oficio". El objetivo es que el curso pueda convertirse en el futuro en un grado medio o superior.

Por su parte, el director de la Escuela de Arte de Toledo, Carlos Sánchez, ha precisado que "el certificado completo son 620 horas. El curso tiene unas prácticas dentro de una empresa. Salen preparados para poder trabajar dentro del sector productivo del damasquinado".

Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

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