Preguntan a una historiadora si tiene miedo a que haya una guerra civil en España: da la mejor lección del día

Una historiadora responde a si tiene miedo a que estalle una guerra civil en España.

El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas ha dado que hablar y para mucho. Un tema que siempre está sobre la mesa: el miedo. El CIS ha publicado una encuesta para concretar cuáles son los principales temores de la actual sociedad española y de los 5.000 entrevistados, al 48% les suscita el "máximo miedo o temor" a una guerra civil en España.

Por otro lado, el 52,8% lo teme a una guerra mundial. El porcentaje de no estar preocupados por ello deja un dato interesante: 9,3% y 6% respectivamente. Además, el principal temor de los encuestados es perder a un familiar cercano, con un 8,18 de media, seguido de perder la salud con un 7,85. El podio lo completa "perder la vista" con un 7,52.

El HuffPost ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos de a pie si tienen también miedo a una posible guerra civil en el país y una mujer historiadora ha dejado una respuesta más que interesante, dando la lección del día a muchos.

Una 'histórica' respuesta

De las personas que respondieron ante el micrófono, la historiadora dio más de un matiz recordando épocas pasadas: "Soy historiadora y es verdad que hay muchas cosas de las que estoy viendo ahora que me recuerdan mucho a cuando yo estudié, la polarización tan tremenda, los bloques, los frentes...".

Sin embargo, ve una diferencia crucial en la actual España: "Creo que ahora España está en una situación de mucha menos desigualdad, aunque estemos hablando de desigualdad continuamente, es verdad que no tiene absolutamente nada que ver".

¿Por qué? Según la historiadora, ahora "no hay tanta pobreza y no hay tanta miseria".

La polarización actual

Del resto de entrevistados, los dos más jóvenes han dado respuestas similares. La primera cree que para llegar a "ese punto tan dramático muchas cosas tendrían que pasar y muy malas". La segunda no la ve "próxima ni posible, no creo que vaya a pasar dentro de poco, pero no me haría mucha gracia".

Un hombre de mediana edad habla de la "polarización" que está en "capas superiores de la sociedad que manejan para intereses y posicionarse cada uno", pero en las capas más bajas de la sociedad "no es tanta la diferencia, no hay tanta desigualdad".

Otro hombre, de chaqueta roja y camisa blanca, cree que es "absurdo e imposible", aunque sigue habiendo "dos Españas y siempre las habrá". Además, ha matizado que teme mucho más a una posible guerra mundial.