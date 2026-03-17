No, Hacienda no se forra con los impuestos al combustible: un informe del FMI revela que en realidad amortigua la subida de precios

El precio de los combustibles en los surtidores españoles es el nuevo frente de la batalla cultural. En los últimos días diversos titulares insisten en que Hacienda se está forrando gracias a la subida de los hidrocarburos (aunque según denuncia Greenpeace, las petroleras ganan 21 millones de euros extra al día desde que estalló la guerra de Irán). Incluso portavoces políticos recuerdan que por cada litro pagado de gasolina o diésel la mitad se lo "queda" el Gobierno. Como suele ser habitual, hay un sinfín de matices en estas afirmaciones.

La primera de ellas es la evidente. Asociaciones de consumidores como la OCU o Facua han denunciado que las subidas de precios registradas ya en las dos primeras semanas de marzo "poco o nada" tienen que ver con el impacto de la guerra de Irán en los barriles de petróleo, ya que la distorsión todavía no habría llegado a los consumidores finales gracias a la existencia de reservas. La OCU, de hecho, ha instado a la CNMC a investigar a las gasolineras.

Los economistas han recordado conceptos como el efecto cohete y el efecto pluma: la gasolina y el diésel ven que su precio se dispara y al tiempo baja, pero lo hace mucho más lento y suavemente. De hecho, un analista ya ha achacado esa dinámica a otro factor del que se suele hablar menos: la poca competencia en el sector del combustible.

Pero más allá de la elevada concentración empresarial en el mundo de las estaciones de servicio o de los gravámenes que aplique la Agencia Tributaria a los combustibles, lo cierto es que hay muchas más cuestiones a tener en cuenta. Una en concreto la plantea un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los impuestos al combustible, en realidad, estarían amortiguando las subidas de precios.

Por qué los impuestos están amortiguando las subidas de precio

Es el economista del FMI JaeBin Ahn el encargado de firmar un estudio de 2024 titulado ¿Inflación verde o amortiguación verde? El caso de los impuestos especiales sobre combustibles y la transmisión de los precios del petróleo destaca cómo muchos de los gravámenes que se aplican sobre los precios de las estaciones de servicio en realidad están suavizando los golpes que provoca la guerra de Irán.

Si bien en estos días muchos medios y fuentes interesadas están recordando que prácticamente la mitad del precio por litro se va a impuestos, lo cierto es que precisamente por la aplicación del impuesto especial sobre hidrocarburos que grava la Agencia Tributaria estas subidas están siendo menores que en otros países del entorno europeo.

De hecho, el precio de la gasolina 95 o del diésel siguen estando por debajo de países vecinos como Portugal o cercanos como Alemania. ¿El motivo? El impuesto especial sobre hidrocarburos no es un porcentaje sobre el precio del surtidor, sino que es una tasa fija (en el caso de la gasolina 95, de unos 47 céntimos el litro; mientras que en el gasóleo A, de unos 37 céntimos).

"Los impuestos especiales sobre combustibles se fijan como una cantidad específica por unidad, y no se ven afectados por los cambios de los precios del crudo. Por esa razón, unos impuestos más altos implican que una menor parte del precio final del combustible se ve afectada por ese coste", explica el economista del FMI.

Continúa: "Existe una fuerte relación negativa entre los tipos impositivos sobre los combustibles y el grado de traslación de los precios del petróleo, lo que sugiere que los precios minoristas son más sensibles a los cambios del crudo en países con impuestos más bajos".

Impuestos especiales más bajos provocan un mayor impacto estadístico en España

El economista Eduardo Garzón ha dedicado un vídeo en su canal de YouTube a esta misma idea. En su vídeo, el economista destaca que el impuesto especial sobre hidrocarburos de España es menor que el que se aplica en otros países del entorno europeo. Por eso la gasolina o el diésel tienen "un coste variable, el de la producción, el que recoge el coste del petróleo; y uno fijo".

"¿Qué pasa cuando el precio de la gasolina, por ejemplo, depende de una parte variable y de una parte fija? Pues que como la parte fija en España es más pequeña que en otros países de su entorno se produce un efecto estadístico", resume Eduardo Garzón, que ejemplifica comparando el caso de los surtidores españoles con las estaciones de servicio de Países Bajos.

Por ejemplo: si en España la gasolina cuesta 1,5 euros (siendo un euro la base y 50 céntimos el impuesto especial sobre hidrocarburos) y el petróleo provoca una subida de 20 céntimos, el precio pasa a ser de 1,70 euros. Esto implica una subida de más del 13%. Mientras, en Países Bajos, si el litro de gasolina cuesta 2 euros (un euro de base y un euro de impuestos) y sube también 20 céntimos, pasa de costar 2 euros a costar 2,2 euros. Eso es una subida del 10%.

En resumen: en ambos casos el precio de la gasolina subió 20 céntimos, pero en el país con el impuesto especial sobre hidrocarburos más bajo (España) el impacto estadístico ha resultado ser mayor.

¿Y qué pasa con el IVA? La mayor parte no va al Gobierno, sino a las comunidades

El ascenso de los precios del combustible está provocando ríos de tinta en medios y tertulias. La semana pasada, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, criticó en redes sociales la gestión del Ejecutivo de este fenómeno. "Cuando veas cómo ha subido el precio de la gasolina recuerda que casi la mitad de lo que pagas se lo queda el Gobierno de Sánchez que no tiene intención de aliviar impuestos para compensar por la subida por el conflicto internacional".

En realidad, por el momento asociaciones de consumidores como Facua o la OCU descartan que el papel del conflicto en Irán tenga nada que ver con el vertiginoso ascenso que el precio de hidrocarburos ha registrado en las dos primeras semanas de marzo, las dos primeras después del estallido del conflicto en Oriente Medio. Pero además, según recogía Newtral, hay otra inexactitud.

Según la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) el 44% del precio de la gasolina son impuestos (no solo el impuesto especial sobre hidrocarburos, también el impuesto sobre el valor añadido, IVA). Este IVA sube, aunque menos de lo que lo podría hacer, precisamente gracias a tener unos impuestos especiales sobre hidrocarburos más bajos que en otros países de la Unión Europea.

Sin embargo, Newtral también destaca que si bien el 44% del precio que se paga por gasolina son tipos impositivos, el Ejecutivo ni se "queda" ni es "la mitad": la mayor parte de lo recaudado se destina a las comunidades autónomas, todas gobernadas por el PP salvo Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha.

Qué va a hacer el Gobierno con el precio de los combustibles

Este viernes se sabrá qué ha decidido hacer el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de contener los precios ante el posible shock energético que podría producirse en caso de que no se reabra de forma inminente el estrecho de Ormuz, que vigila Irán y por donde transitaba, hasta el estallido de la guerra, una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

Lo poco que se sabe por el momento del real decreto con el paquete de medidas anticrisis es que Sumar rechaza que la vivienda se quede fuera. El PSOE, por su parte, desliza la posibilidad de topar a un 2% la subida de la renta de los alquileres en sus actualizaciones anuales, normalmente atadas a la media del IPC de los doce meses anteriores.

El golpe de la guerra por el momento no se ha notado en la inflación española, si bien el ministro de Transportes, Óscar Puente, estaría valorando una ayuda de 25 céntimos por litro de gasolina a algunos sectores, como el del transporte.

Por su parte, el propio Puente volvió a ser muy cáustico en su perfil de la red social X, citando precisamente un comentario del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el que hablaba de "lo que cuesta llenar el depósito en España". "La mitad de lo que pagas en combustible son impuestos. Es decir, mientras el Gobierno se sigue “pensando” si ayudar o no a paliar los efectos de la guerra, Sánchez recauda".

A ello, Puente rescató que en la sesión plenaria del Congreso de principios de mes PP y Vox tumbaron la convalidación de un real decreto con el que el Gobierno quería topar los precios abusivos de bienes y servicios de emergencias o catástrofes, a raíz de los precios que se vieron en algunas aerolíneas tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz.