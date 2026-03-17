Rosana Arbelo, 62 años: "Llevo 6 años proponiendo otro mundo que se convierta en nuestro mundo"

Hoy acude a La Revuelta la cantante Rosana, que tras varios años de "silencio" vuelve a la actualidad presentando la docuserie Mejor vivir sin miedo. Reaparece justo cuando se cumple el 30 aniversario de su álbum debut Lunas rotas, que la convirtió en una cantautora referente pero también ídolo musical, con récords de ventas.

Seguro que te preguntas qué ha sido de su vida, así que es el momento perfecto de repasarlo. De momento, y como anticipo a su documental, estos últimos años lo resume en esta frase: "Llevo 6 años proponiendo otro mundo que se convierta en nuestro mundo", fiel a su propósito reivindicativo, comprometido y solidario. A sus 62 años, Rosana vuelve a la actualidad.

A sus 62 años, la cantante canaria vuelve a la actualidad y reaparece para presentar un proyecto muy distinto a lo que muchos recuerdan de ella: un documental en el que resume su trayectoria y su forma de entender la vida. Pero la pregunta que muchos se hacen es qué ha sido de Rosana en estos últimos años y por qué se ha alejado tanto de los escenarios.

Qué ha sido de Rosana: de estrella musical a proyecto personal y social

Rosana Arbelo llevaba años fuera del primer plano mediático. Aunque nunca ha dejado del todo la música, sí ha reducido su presencia en grandes escenarios y televisión.

En este tiempo, ha centrado su vida en proyectos personales con enfoque social y nuevas formas de comunicación alejadas del circuito comercial. Su nuevo documental —ligado a Canarias al Mundo— recoge precisamente ese viaje vital y creativo. No es solo música: es una declaración de intenciones sobre el tipo de mundo que defiende.

Todo lo que querrías saber de Rosana: origen, pareja, hijos...

Rosana es una de esas artistas cuya vida personal siempre ha generado curiosidad. Rosana Albero Gopar nació en Arrecife, en la isla canaria de Lanzarote. Su origen siempre ha sido una parte clave de su identidad artística y personal.

Compone su primera canción con ocho años y a los 20 se traslada a Madrid para estudiar armonía y guitarra, integrándose en el ambiente de cantautores y autores profesionales.

Su vida personal siempre ha sido más misterio que realidad, por la discreción total a la que ha optado la artista. Nunca se ha expuesto a dimes o diretes de parejas o cualquier otro aspecto personal.

Sin embargo, diversas biografías recogen como pareja a la periodista y presentadora Toñi Moreno, relación que ambas confirmaron públicamente en su momento, aunque siempre han sido discretas sobre su vida privada.

Sus comienzos musicales en Madrid

En Madrid arranca componiendo para otros artistas; en los 80 y principios de los 90, sus temas son grabados por Azúcar Moreno (por ejemplo, Ladrón de amores) y otros intérpretes.

En 1994 gana el Festival de la Canción de Benidorm como autora con A fuego y miel, interpretada por Esmeralda Grao, lo que la coloca en el radar de la industria como compositora de alto nivel.

Antes de ser conocida como cantante ya trabajaba intensamente en publishing: escribía para otros y afinaba un estilo muy melódico, con letras directas y estribillos muy redondos.

Explosión musical con Lunas rotas

En 1996 decide cantar sus propias canciones y publica Lunas rotas, producido por José A. Romero. Es uno de los debuts más fuertes de la historia del pop español y se convierte en superventas.

El single El talismán se convierte en un boom: entra directo al número 1 de Los 40 Principales el 31 de agosto de 1996 y se mantiene 14 semanas en la lista; junto a A fuego lento, Sin miedo y Si tú no estás, la sitúa en la primera línea del pop español y latino.

Lunas rotas se edita en más de 30 países, logra disco de diamante en España (11 platinos, más de 500.000 copias en cinco meses) y recibe el Disco de Platino Europeo por más de un millón de copias; es el octavo álbum más vendido de la música española según SGAE‑Promusicae.

Tras Lunas Rortas se consolida en 1998 con Luna nueva, en la misma línea de su debut y consolidando su éxito en Latinoamérica. Luego llegaron Rosana (2001); Marca registrada (2003); Magia (2005); Más allá de los 8 mares (2009); Buenos días, mundo (2011), 8 lunas (2013, recopilatorio con nuevas versiones); y En la memoria de la piel (2016), que muestran una Rosana más madura, con producción más rica, pero siempre reconocible en la voz y las melodías.

Rosana, sus giras y su nueva etapa televisiva

Desde el boom de Lunas rotas emprende giras de más de 100 conciertos por España y América Latina; es especialmente popular en Argentina, México, Chile o Uruguay, donde ha llenado teatros y arenas durante décadas.

En 2018 se incorpora como asesora en La Voz Kids y La Voz Senior (Telecinco), aportando su experiencia a nuevas generaciones y reforzando su presencia televisiva.

Momento de repasar su vida y dar las gracias con su docuserie

"Es mi manera de devolver al mundo todo lo que la gente me ha regalado a través de mis canciones", ha dicho Rosana sobre esta docuserie. Un retrato íntimo de su vida profesional, sus inquietudes y proyectos solidarios.

Es una serie documental de 3 episodios y se enmarca en las celebraciones por el 30.º aniversario de Lunas rotas, el álbum debut con el que Rosana se hizo mundialmente conocida.

La docuserie, que se estrena el jueves 19 de marzo de 2026 en los Cines Callao, "propone un viaje íntimo y musical que fusiona pasado, presente y futuro", combinando recuerdos, conciertos y escenas actuales en Lanzarote, según declaró en una rueda de prensa en Arrecife. Más tarde, irá a plataformas de streaming no especificadas aún.