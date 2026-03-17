Un eurodiputado pide un impuesto del 2% para gravar a Musk, Bezos y los gigantes tecnológicos: "Hemos aceptado todo lo que quieren los americanos y esto va en contra de nuestros intereses"

Desde Estrasburgo llegan voces para reclamar un impuesto especial que grave con un 2% a los grandes magnates de la tecnología. Con Elon Musk y Jeff Bezos en la mira, un alto cargo del Parlamento Europeo avisa. "Hemos aceptado todo lo que quieren los americanos y esto va en contra de nuestros intereses".

Se trata del italiano Pasquale Tridico, presidente de la subcomisión de asuntos fiscales del Parlamento Europeo y eurodiputado por el grupo de La Izquierda en representación del Movimiento 5 Estrellas trasnalpino.

A juicio del político italiano, es necesario un impuesto dentro de la Unión Europea sobre los servicios digitales para que el sistema tributario europeo sea "más justo". Especialmente, porque cree que "desde que Trump llegó al poder", Bruselas ha aceptado prácticamente todo.

En declaraciones al medio Euractiv, Pasquale Tridico señala el acuerdo comercial asimétrico e impuesto por el presidente de EEUU en su estrategia de aranceles a la UE.

El impuesto que plantea el presidente de la subcomisión parlamentaria es algo a lo que se resisten Donald Trump y los grandes empresarios de las big tech. Las mismas, de origen estadounidense, que dominan el panorama tecnológico europeo y disfrutan de beneficios empresariales en alza a pesar del estancamiento o la disminución de los salarios de los trabajadores., añade el político.

Tridico ha insistido en que la digitalización de la economía global ha desdibujado el panorama financiero y laboral, por lo que ve necesario introducirse un impuesto sobre el patrimonio a nivel de la UE similar al propuesto por el economista francés Gabriel Zucman.

El llamado 'impuesto Zucman' supondría imponer un gravamen anual del 2% a los hogares cuyo patrimonio supere los 100 millones de euros.

Ante la negativa de Trump, Tridico sostiene que no es una medida contra EEUU ni a favor de China, puesto que esos impuestos se aplicarían por igual a las empresas del sector, con independencia de su origen.

"No estamos diciendo que vayamos a gravar con impuestos a las empresas estadounidenses. Lo que decimos es que vamos a gravar con impuestos los servicios digitales". ha añadido el italiano, en la previa de una intervención comunitaria.