Maluma se detiene en pleno concierto para dirigirse así a una madre por llevar a su bebé: "Con todo respeto..."

El cantante colombiano Maluma en un concierto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

El cantante colombiano Maluma dio un concierto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México que ha acabando trascendiendo no por la música, sino por lo que le dijo el artista a una mujer que acudió con su bebé de un año.

"Con todo respeto, yo ya soy padre, ¿Cúantos tiene? ¿Un año? Un año ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo?", dijo el artista.

Tras esto, señaló ante los vítores de los asistentes: "Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo". "La verdad eso es un acto de irresponsabilidad y usted estaba con el nene meneando así como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí, de verdad”.

"Se lo digo con todo respeto, ya que soy papá. Para la próxima sea un poco más consciente", afirmó.

El cantante colombiano ha ofrecido en los últimos días tres concierto en Ciudad de México con sold out en el Palacio de los Deportes de la capital con 15.000 asistentes, como parte de su gira + Pretty + Dirty World Tour, en donde repasó su trayectoria musical junto con el colombiano Pipe Bueno.