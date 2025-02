Me pagan por arreglar móviles y esta es la frecuencia con la que debes reiniciar el dispositivo

Hay quien simplemente lo silencia por las noches o que se decanta por ponerlo en modo avión, de tal forma que no entren los mensajes. Sea cual sea el caso, son muchas las personas que no apagan en días su teléfono móvil. Ahora bien, un reinicio de vez en cuando no es mala idea.

Así lo ha explicado un experto en tecnología en el portal web alemán especializado en esta materia GIGA. Ha explicado que "los teléfonos inteligentes y tabletas Android ahora son tan inteligentes y están tan bien pensados que prácticamente no es necesario reiniciar los dispositivos periódicamente".

Antes, sí que se recomendaba hacerlo, de acuerdo a la explicación del experto, porque un reinicio servía para ahorrar algo de batería y memoria. Ahora, la tecnología ha evolucionado lo suficiente como para poder espaciar este proceso algo más.

"Pero reiniciar tu smartphone o tablet una vez por semana tampoco hace daño", ha apuntado el experto en el ya mencionado portal. Esta recomendación, además, va lanzada a aquellos usuarios que empleen "dispositivos baratos con poca RAM o módulos de memoria baratos". En estos casos, según él, "sigue siendo recomendable seguir las antiguas reglas".

El experto ha mandado este mensaje también a aquellos que no tienen el hábito de hacer limpieza de archivos de vez en cuando. "Un reinicio es una buena manera de mejorar el rendimiento", ha insistido.

El último consejo que ha lanzado en este sentido desde GIGA ha sido apagar el teléfono o la tablet completamente mientras se carga, en caso de que estos no tengan la función de hacerlo de manera más rápida. Es la forma de que "matar dos pájaros de un tiro", ha concluido.