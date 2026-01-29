Misa funeral por las víctimas de Adamuz: el gesto de Felipe y Letizia y el discurso de una familiar: "Gracias incluso a los que nos acompañáis por agenda"

Los reyes Felipe y Letizia, muy serios en el funeral en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Tras el terrible accidente ferroviario sucedido el domingo 18 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba, en el que fallecieron 45 personas y más de 100 resultaron heridas de diversa consideración, se anunció que se celebraría un homenaje de Estado laico. La fecha era el 31 de enero, y el lugar, Huelva, de donde eran 27 del total de víctimas mortales.

Sin embargo, las críticas de las familias provocaron que se cancelara el acto laico. En su lugar se anunció una misa al estilo de la que tuvo lugar en la Catedral de Valencia con motivo del primer aniversario de la DANA. El lugar elegido fue Huelva, y la fecha, el jueves 29 de enero.

Juanma Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo en el funeral en Huelva por las víctimas del accidente de tren de Adamuz Jose Ignacio Viseras

Aunque se trata de un homenaje religioso a cargo del Obispado de Huelva, el funeral se ha celebrado en el Palacio de Deportes Carolina Marín por cuestiones de espacio. Sin embargo, se llevó hasta allí la talla de Nuestra Señora de la Cinta, patrona de la ciudad de Huelva, mientras que el crucifijo que se instaló en el altar es el mismo que veneró San Juan Pablo II en la misa que se celebró en la capital onubense el 14 de junio de 1993.

En este funeral, con más de 4000 asistentes, han estado presentes más de 300 familiares de las víctimas del accidente y algunos de los heridos. Han acudido además amigos y vecinos. Hay otros familiares de las víctimas que han preferido no acudir.

Juanma Moreno Bonilla, María Jesús Montero y Luis Planas en el funeral en Huelva por las víctimas del accidente de tren de Adamuz Jose Ignacio Viseras

También se desplazaron hasta el Palacio de Deportes Carolina Marín la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas, así como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Adamuz, Ángel Moreno. No han estado ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los gestos de los reyes en el funeral

Cuando los miembros del Gobierno ya estaban sentados han hecho su aparición los reyes. Pasaban unos cinco minutos de las 6 de la tarde, hora prevista de celebración del funeral.

El rey Felipe VI y la reina Letizia con paraguas a su llegada al funeral en Huelva por las víctimas del accidente de tren de Adamuz EFE

Vestidos de luto riguroso, han salido del coche y han caminado la escasa distancia hasta el Palacio de los Deportes. En ese momento parecía llover levemente, así que Letizia ha abierto un gran paraguas para evitar mojarse. Se han escuchado aplausos de personas que han querido recibir de esta manera a los reyes.

Mientras caminaban hacia los asientos colocados en un lugar de honor ha sonado el himno nacional, interpretado por la Coral de la Iglesia-Catedral de la Merced de Huelva, dirigida por Sergio Lazo.

Al pasar frente al altar, el rey, católico practicante, se ha santiguado, mientras que la reina ha agachado la cabeza como señal de respeto. Este gesto es habitual cuando Felipe y Letizia asisten a un servicio religioso. Al sentarse han acercado sus sillas y se han quedado de pie mientras sonaba el himno.

Como comunicaron fuentes del ayuntamiento de Huelva y la Casa de SM el rey, los encargados de la Eucaristía son el monseñor Luis Javier Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española, el monseñor José Vilaplana Blasco, obispo emérito de Huelva, por el clero diocesano. Ellos han sido los últimos en llegar.

Los reyes Felipe y Letizia se dan la paz con un beso en el funeral de Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz Jose Ignacio Viseras

La misa ha durado más de una hora y ha sonado el Requiem de Gabriel Fauré y el de Mozart. Se han mencionado los nombres de las 45 víctimas mortales y ha habido un agradecimiento a los reyes por "un gesto de cercanía y solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la sociedad de Huelva, Andalucía y de toda España, conmocionada por esta tragedia".

El monseñor José Vilaplana Blasco ha agradecido la labor de "los equipos de emergencia, sanitarios, fuerzas de seguridad, voluntarios y personal de apoyo", ha expresado su consuelo a las víctimas y ha recalcado la necesidad de esclarecer la verdad.

Las palabras de la hija de una de las víctimas del accidente

Antes de que terminara la eucaristía, Liliana Sáenz, hija de una de las fallecidas, ha subido a leer unas palabras en nombre de las víctimas. Ha señalado que este es el "único funeral que cabía en esta despedida" porque "Huelva es una tierra mariana".

Ha dado las "gracias a los que nos acompañáis. Gracias incluso a los que lo hacéis por agenda". Ha agradecido a Adamuz, a quienes ayudaron a sus familiares y por supuesto a la sanidad andaluza. Ha expresado una crítica a la falta de información que padecieron tras el accidente: "es mejor saber que imaginar".

Los reyes Felipe y Letizia consolando a los familiares de las víctimas en el funeral en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz EFE

Añadió que los familiares de las víctimas "lucharán por saber la verdad. Solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará". Su discurso, que ha sido verdaderamente emotivo y ha provocado las lágrimas de las familias y allegados, se ha cerrado con una gran ovación con todos los asistentes puestos en pie.

Los reyes consolaron a los familiares

Finalmente, los reyes Felipe y Letizia se han acercado a los familiares de las víctimas para darles consuelo y apoyo en estos momentos tan difíciles. Pero antes de dar su pésame a todos, han saludado a las autoridades. Posteriormente han seguido hablando y consolando a quienes han perdido a sus seres queridos.