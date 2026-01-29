Las cámaras captan este gesto entre Letizia y Felipe VI en la misa funeral por las víctimas de Adamuz que dice mucho de su relación

Este jueves se ha celebrado en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva una misa en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). El acto comenzó justo después de que llegaran los reyes Felipe VI y Letizia, entre otras autoridades.

El acto fue oficiado por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra y presidido por los reyes. También acudieron varios representantes del Gobierno, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, además de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Huelva.

Al acto asistieron más de 300 familiares de las 45 personas fallecidas y supervivientes del accidente, que sucedió el pasado 18 de enero. La mayoría de las víctimas proceden de Huelva, de ahí a que haya sido elegido como sede para el funeral.

Las cámaras han captado un gesto que ha sucedido entre Felipe VI y Letizia al que hay que echar el ojo para notarlo.

El gesto entre Felipe VI y Letizia

Después de que una orquesta interpretara el himno de España, las cámaras enfocaron a los monarcas. Tras santiguarse, se sentaron, Letizia quitó el bolso del asiento y acercó la silla a Felipe, al notar que estaban demasiado separados.

Por si fuera poco, justo cuando se cambia de plano a uno más general, es Felipe VI quien también toma la iniciativa y se ve como agarra la silla y se acerca también a Letizia para estar juntos, una vez más, en un momento tan importante y duro como es el funeral.

No es la primera vez que pasa

Este gesto, que dice mucho de su cercana relación, no es la primera vez que ha sucedido. Esta significativa escena también se vio durante el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia del COVID-19 en el Palacio Real de Madrid.

Tras escuchar el himno de España y que los asistentes tomaran asiento, el rey también se dio cuenta de que las sillas estaban demasiado separadas y le hizo un gesto para que se acercara a él.

Siete minutos tarde

Algunos usuarios de la red social X han notado otro gesto de los reyes al llegar: "Felipe VI se ha santiguado a la llegada, siete minutos tardes, a la misa funeral por los fallecidos en el accidente de Adamuz. Letizia, no".

El hecho de no santiguarse ha suscitado varias críticas en redes sociales, abriendo un debate entre defensores y opositores sobre por qué no se ha santiguado: "Qué criticonas sois con Letizia, dejad que la gente haga lo que le parezca".