Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
11 perfumes para regalar en Navidad y Reyes sin dejar la tarjeta en números rojos
Navidad
Un frasco de perfume sobre una superficie de mármol

11 perfumes para regalar en Navidad y Reyes sin dejar la tarjeta en números rojos

Desde notas olfativas frescas hasta aromas dulces, las fragancias son un acierto seguro.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
alt="alt="Chai Épicé, de Le Monde Gourmand""
  Chai Épicé, de Le Monde GourmandLo más parecido a oler este perfume es sentirse abrazado por una manta. Esta fragancia incluye entre sus notas olfativas canela, cardamomo y jengibre, y es cálido y picante al mismo tiempo. Puedes comprarlo en Sephora por 32 euros. SEPHORA
  I Fig You, de FascentEste perfume es perfecto para los amantes de la naturaleza. Además del gran protagonismo de la higuera, también se incluyen notas de ​té verde, cítricos, vetiver y madera de cedro para dar lugar a un aroma refrescante y amaderado. Puedes comprarlo en Abanuc por 55 euros. 
  Perfume sólido Eau Rosé, de DiptyqueSi buscas sorprender, este perfume sólido de Diptyque es un acierto seguro ya que esta fragancia de rosas es uno de los más aplaudidas de la firma. Incluye rosa de Damasco, rosa centifolia y acorde de lichi, y es un formato recargable que permite comprar el recambio manteniendo el envase. Puedes comprarlo en la web de la marca por 60 euros.
alt="alt="Cofre de regalo Vanilla Gourmand, de The 7 Virtues""
  Cofre de regalo Vanilla Gourmand, de The 7 VirtuesPensado para los amantes de las fragancias dulces y limpias, este estuche incluye un perfume en tamaño grande de Vanilla Woods, junto a dos frascos de viaje Candied Lychee y Cherry Ambition. Están pensados para mezclarse entre ellos. Puedes compralo en Sephora por 93 euros. 
  Orange Tangerine, de VitryEsta fragancia te sumergerá en la infancia de una tarde de verano gracias al frescor de su cóctel de cítricos y mango con el toque de frescor de una hoja de menta. Floral y afrutada para rememorar los momentos despreocupados del verano que para esta Navidad incluye una laca de uñas y un formato pequeño. Puedes comprarlo en parafarmacias por 38,90 euros. 
  Puro Talco, de Officina delle EssenzeEl nombre de este perfume lo dice todo, por lo que es perfecto para regalar a los amantes de este tipo de aromas. Se trata de una fragancia que huele a limpio y que incluye notas de mandarina, rosa, iris o vainilla. Puedes comprarlo en Laconicum por 99,95 euros. 
  Estuche Spritz The Season, de Sol De JaneiroSol de Janeiro es una de las marcas favoritas de las jóvenes de la generación Z, por lo que este cofre con varios aromas de algunas sus famosas brumas será todo un triunfo. Puedes comprarlo en Sephora por 39 euros. 
alt="alt="Aqua Universalis, de Maison Francis Kurkdjian""
  Aqua Universalis, de Maison Francis Kurkdjian¿Por qué no regalar un perfume específico para el cabello? Este es el más vendido de la firma y huele a bergamota, limón, flores blancas y maderas claras y almizcladas. Puro frescor. Puedes comprarlo en Abanuc por 75 euros. 
alt="alt="Set Fragrance Anthology Volume I, de Aesop""
  Set Fragrance Anthology Volume I, de AesopEste estuche con seis perfumes diferentes de Aesop es perfecto para que los amantes de las fragancias puedan explorar nuevos aromas. Los perfumes de este set van desde aromas frescos hasta otros más amaderados o especiados. Puedes comprarlo en la web de la marca por 43 euros. AESOP
alt="alt="Eau de Mento, de L'Originale""
  Eau de Menton-L'Originale, de Prestige de MentonUna fragancia que teletransporta directamente a la riviera francesa. Esta agua de colonia es una mezcla entre aceites esenciales de limón con un toque de almizcle blanc fresca y cálida al mismo tiempo. Puedes comprarla en Laconicum por 31,95 euros. 
alt="alt="Morning Mist, de Floraïku""
  Morning Mist, de FloraïkuEsta fragancia corporal respetuosa con la piel está diseñada para utilizar por la mañana y ayudar a que el despertar sea más agradable. Esta bruma contiene notas de limón y jengibre, además de notas cítricas.  Puedes comprarla en Abanuc por 65 euros. 
Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 