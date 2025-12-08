He probado el OPPO Find X9 Pro y esta es la razón por la que se hablará de él hasta en la cena de Nochebuena

Resumen: el OPPO Find X9 Pro ya me parecía uno de los teléfonos del año en la primera toma de contacto y los detalles que conocimos de él en su presentación en el evento de Barcelona, pero tras haberlo usado suscribo todo lo que había pensado con anterioridad. Está plagado de potencia, batería, diseño y una cámara que quita el hipo.

Ventajas

Pudiendo empezar hablando de cualquier otro punto fuerte que tiene, voy directo al grano. Su cámara es una maravilla y su teleobjetivo de 200 megapíxeles es un salto adelante en todas sus formas.

Sí, otro de los estandartes de este nuevo dispositivo de OPPO es su batería. No sólo acepta 20W más de carga rápida, sino que el cambio es sideral, con una batería que aguanta los dos días sin despeinarse.

Su rendimiento es muy alto. El chip Mediatek Dimensity 9500 supone un paso un salto en potencia para un modelo tan elegante y fino.

Uno de los accesorios que se puede comprar aparte es el teleconvertidor Hasselblad. Cuando lo usé, me pareció una joya para aquellos que buscan usar el teléfono móvil como herramienta profesional.

Desventajas

Aunque en el día a día es casi imperceptible, porque 3.600 nits, son muchos nits. Sí pierde un poco de brillo en comparación con el X8 Pro.

El diseño minimalista se ha convertido en la apuesta de las principales marcas de la competencia y eso, igual, les hace perder algo de la identidad de sus anteriores modelos.

Como ocurre con el OnePlus 15, su alto precio, parte desde los 1.199 euros, hace que su antecesor, el OPPO Find X8 Pro se convierta en uno de sus principales competidores, por la bajada de precio.

Que el almacenamiento máximo sea de 512 GB me parece un graso error. Cuando la competencia ofrece bastante más opciones, debes ofrecer, como mínimo, algo similar.

Prueba del superzoom del OPPO Find X9 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del OPPO Find X9 Pro

Si hay algo que OPPO está haciendo con sus últimos lanzamientos es afianzarse entre los puestos top por méritos propios. Lo que ha hecho con el OPPO Find X9 Pro es ejemplo de ello. Si hay una idea que Jensen Jie, Smartphone Product Director, y Scofield Lu, Senior Imaging Product Manager, dejaron clara tras presentarlo en Barcelona fue la de "innovación".

La gran sorpresa, de primeras, era que la amplia batería se mantuviera en el lanzamiento global. Ello se produjo, tal y como comentó Lu, gracias a su celda de silicio-carbono de tercera generación. Y es una alegría, ya que al usarlo, parece bastante complicado incluir una batería tan grande en un modelo tan compacto.

Y empiezo hablando por ella, su batería, de 7.500 mAh es una delicia. En unas fechas de tantos lanzamientos, se hace casi imposible no comparar entre un móvil y otro cuando los estoy probando y en eso, la batería, el Find X9 Pro me parece una de las mejores de la industria.

Probando la cámara del OPPO Find X9 Pro por la noche. Sergio Coto / El HuffPost

Dándole un uso normal sobrepasa los dos días fácilmente y con un intensivo, puede aguantar hasta los dos días de duración. Algo que, teniendo la potencia del Dimensity 9500, es de agradecer. Ya que el rendimiento es muy bueno y gracias a una cámara de vapor de gran tamaño se logra regular su temperatura.

Su pantalla también responde a la perfección. Los márgenes son cada vez más finos, con un bisel de 1,15 milímetros y que permite ver todo con lujo de detalle, unido a los 3.600 nits de brillo y 120 hercios de fluidez.

Y a ese gran rendimiento, le acompaña la joya de la corona. Un nuevo módulo de cámara trasero compuesto por dos sensores de 50 megapíxeles (el principal en colaboración con Sony) y un teleobjetivo Hasselblad de 200 megapíxeles. Y aquí viene lo de la conversación en la cena de Nochebuena. Su zoom óptico es tremendo, alcanzando un superzoom digital de hasta 120 aumentos. Y todo esto sin incluir el accesorio adicional, que se vende por separado, el teleconvertidor Hasselblad que eleva el zoom óptico hasta el 10x y el digital hasta el 200x, con una calidad apabullante. En la parte delantera, incluye otro sensor de selfie con otros 50 megapíxeles. Por cámaras no va a ser.

Si ya lo comentamos hace unos meses con la cámara del Google Pixel 10 Pro, también hay que decirlo con el nuevo flagship de OPPO. La apuesta por las cámaras en los dispositivos de alta gama está siendo cada vez más sorprendente, con fotografías que parecen sacadas de una lente profesional.

También hay una clara influencia de la IA en el dispositivo. Incorpora el botón 'Snap Key', que se puede configurar independientemente y sirve para guardar contenido, en una 'mente de IA'. Perfecta para gestionar cualquier idea, captura y demás.

Lo que está claro es que este OPPO Find X9 Pro está siendo el móvil desde casi todo el mundo habla porque ha sido capaz de sentarse en la mesa de los más grandes. Sólo su hermano mayor podría ser capaz de solaparle, el X9 Ultra, del que tanto Jensen Jie como Scofield Lu abrieron las puertas para que aterrice en el futuro en Europa.