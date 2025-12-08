Preguntan a Iñaki Gabilondo por Juan Carlos I y no duda en echarle en cara lo que ha dicho sobre la reina Letizia

El periodista Iñaki Gabilondo, ganador de seis Premios Ondas, tres Antena de Oro, galardonado con la Medalla al Mérito en el Trabajo o Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España, ha ofrecido una entrevista al diario El País en la que ha hablado de lo que Juan Carlos I ha dicho de la reina Letizia.

Después del acto en el Congreso en e que coincidió con Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, además de otras autoridades, le han preguntado por las memorias del emérito y sus palabras sobre Francisco Franco.

"Yo estoy muy enfadado con él. Elogio el tramo primero porque fui testigo: estaba en la embajada de México cuando le dio un abrazo a la viuda de Azaña; en Mauthausen, cuando llevó una corona de flores... Pero el hombre que ha vendido como gran bandera de su reinado la concordia se ha convertido en factor de discordia. Es el fracaso de una vida", ha criticado.

Tras ello, le han preguntado que cuál sería la primera pregunta que le haría a Juan Carlos I en el caso de que pudiese entrevistarlo. "¿Usted sabe lo que ha hecho? Es que yo creo que él no está entendiendo nada", ha asegurado.

"Que él diga que Letizia ha perturbado a la familia es cómico. Pero les está haciendo un daño devastador", ha defendido el histórico comunicador sobre las palabras que el emérito dedicó a la reina Letizia.

También ha tenido para el expresidente del Gobierno, Felipe González, al hablar del riesgo de la construcción del Estado de bienestar. "El día que comenzó la campaña electoral europea, en plena amenaza por todos los movimientos antieuropeos, Felipe González fue a El Hormiguero y no dijo ni una sola palabra sobre la Europa de su alma porque tenía que meterse con Sánchez. La guerra se ha enconado tanto que no vemos que, al margen de las cuitas personales, te están robando la cartera", ha razonado.