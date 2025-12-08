Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a Iñaki Gabilondo por Juan Carlos I y no duda en echarle en cara lo que ha dicho sobre la reina Letizia
Virales
Virales

Preguntan a Iñaki Gabilondo por Juan Carlos I y no duda en echarle en cara lo que ha dicho sobre la reina Letizia

El periodista ha sido contundente con el emérito.

Sergio Coto
Sergio Coto
Foto de archivo del periodista Iñaki Gabilondo y la reina Letizia.
Foto de archivo del periodista Iñaki Gabilondo y la reina Letizia.Getty Images

El periodista Iñaki Gabilondo, ganador de seis Premios Ondas, tres Antena de Oro, galardonado con la Medalla al Mérito en el Trabajo o Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España, ha ofrecido una entrevista al diario El País en la que ha hablado de lo que Juan Carlos I ha dicho de la reina Letizia.

Después del acto en el Congreso en e que coincidió con Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, además de otras autoridades, le han preguntado por las memorias del emérito y sus palabras sobre Francisco Franco.

"Yo estoy muy enfadado con él. Elogio el tramo primero porque fui testigo: estaba en la embajada de México cuando le dio un abrazo a la viuda de Azaña; en Mauthausen, cuando llevó una corona de flores... Pero el hombre que ha vendido como gran bandera de su reinado la concordia se ha convertido en factor de discordia. Es el fracaso de una vida", ha criticado.

Tras ello, le han preguntado que cuál sería la primera pregunta que le haría a Juan Carlos I en el caso de que pudiese entrevistarlo. "¿Usted sabe lo que ha hecho? Es que yo creo que él no está entendiendo nada", ha asegurado.

"Que él diga que Letizia ha perturbado a la familia es cómico. Pero les está haciendo un daño devastador", ha defendido el histórico comunicador sobre las palabras que el emérito dedicó a la reina Letizia.

También ha tenido para el expresidente del Gobierno, Felipe González, al hablar del riesgo de la construcción del Estado de bienestar. "El día que comenzó la campaña electoral europea, en plena amenaza por todos los movimientos antieuropeos, Felipe González fue a El Hormiguero y no dijo ni una sola palabra sobre la Europa de su alma porque tenía que meterse con Sánchez. La guerra se ha enconado tanto que no vemos que, al margen de las cuitas personales, te están robando la cartera", ha razonado.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 