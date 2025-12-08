Un exnazi habla claro sobre la radicalización de los jóvenes: "Si dicen 'vosotros', preocúpate"

La radicalización de los jóvenes es un fenómeno creciente en nuestro país. Son muchos los expertos que están alertando de ello, y ahora también lo ha hecho David Saavedra, un ex nazi que conoce de primero cómo se produce este proceso y cuáles son sus consecuencias. Lo ha hecho en el podcast Lo que tú digas, dirigido y presentado por Álex Fidalgo.

Durante la charla, el que fuera militante de grupos de ideología nacionalsocialista asegura que las redes sociales son una ventana de entrada a discursos xenófobos que pueden derivar en un pensamiento extremista. "Te puedes meter en berenjenales complicados", asegura. "Como transmite satisfacción, en ningún momento dices 'uy, uy cuidado con esto'", cuenta en el podcast de Álex Fidalgo.

En este sentido, relata cómo cuando se entra en el periodo de radicalización "se pierden dos cosas; la primera es la humildad y la segunda, la curiosidad. Esto se debe, según David Saavedra, a que adquieres "una visión de ti mismo muy por encima de lo que debería ser" porque "pierdes el deseo de aprender porque la curiosidad la sustituyes por lo que se conoce como sesgo de confirmación".

"Solo te relaciones con gente que confirma lo que tú piensas"

En esta línea, el ex nazi explica que cuando entras en lo que denomina como "la burbuja" solo te informas a través de vías "que coinciden con lo que tú ya tienes dentro de la cabeza" y que "solo te relacionas con gente que confirma lo que tú ya tienes dentro de la cabeza". Se produce entonces lo que denomina "la visión dicotómica del mundo", que en palabras llanas es "si no es A, es B. Si no atacas a Pedro Sánchez, estás a favor de ETA".

Por otro lado, David Saavedra habla de lo que él denomina pensamiento en bloque. "Cuando la gente dice 'los progres son', 'los inmigrantes son'... cuando tú atribuyes a un colectivo características que siempre son súper negativas, inamovibles. Cuando veas a alguien hablar de ti en plan “vosotros, porque vosotros no sé qué...”. Uf, ahí preocúpate porque ya está el proceso muy avanzado. O sea, esa persona ya ha perdido la individualidad y ya está como el que entra en una secta", alerta.