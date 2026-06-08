De los 'looks' de la novia a la actuación de Elton John: la fastuosa boda de Dua Lipa y Callum Turner en Palermo

Bad Bunny y el papa León XIV han sido los protagonistas del fin de semana en Madrid. Ambos han reunido y generado auténtico fervor entre sus miles de files, mientras en Sicilia todos las miradas se han dirigido hacia otras dos personas: Dua Lipa y Callum Turner.

Después de casarse por lo civil en Londres, la pareja ha celebrado una boda por todo lo alto durante tres días en Palermo junto a numerosos invitados. El viernes, la artista y el actor organizaron un cóctel de bienvenida para sus amigos y familiares en el centro de la ciudad siciliana, cerrando una plaza y decorándola para la ocasión, algo que ha generado malestar entre los vecinos.

Los looks de Dua Lipa

Dua Lipa empezó fuerte y para la ocasión eligió un diseño hecho a medida de Louise Trotter para Bottega Veneta que combinaba el característico intrecciato —piel entrelazada— de la firma con plumas. El vestido dejaba toda la espalda al descubierto y la novia llevaba una cartera de mano a juego diseñada también expresamente para su gran fiesta.

La cosa no terminó ahí ya que la intérprete de Houdini hizo un auténtico despliegue de joyas. Lipa, embajadora de la firma Bulgari, lució un collar de la colección Serpenti diseñado en exclusiva para ella y elaborado en oro rosa, diamantes, onix y coronado con una gran tanzanita en la parte central.

Además, combinó la imponente pieza con dos relojes: uno también de la colección Serpenti cuajado de diamantes y esmeraldas, y en segundo lugar el Tubogas Manchette, uno de los relojes más icónicos de Bulgari, de oro amarillo y piedras preciosas de varios colores.

A pesar de que la estricta privacidad alrededor de Villa Valguarnera, la histórica villa donde los novios volvieron a darse el sí quiero el sábado, ha hecho imposible ver por ahora qué vestido eligió Lipa para su gran día, los medios británicos han adelantado que se trataría de un diseño de Donatella Versace que "resplandecía" y que la artista se cambió por uno más cómodo tras la ceremonia.

Los fotógrafos sí que captaron a Lipa el domingo, desayunando y recuperando fuerzas junto a su familia y amigos tras una larguísima noche de fiesta que habría terminado a las seis de la mañana.

La cantante reapareció con un vestido de transparencias y encaje con un bikini blanco por debajo, perfectamente equipada para soportar el calor siciliano. Lipa lo acompañó con un accesorio extravagante: el bolso cisne de la colección de primavera de Chloé.

Los detalles con los invitados y la actuación de Elton John

A pesar de que los más de 200 invitados que estuvieron en la ceremonia del sábado en Villa Valguarnera firmaron acuerdos de confidencialidad, han trascendido algunos detalles de la celebración. Por ejemplo, se sabe que Turner y Lipa se dieron el 'sí, quiero' en el jardín de la villa, rodeados de todos sus amigos y familiares.

Las sillas de los invitados estaban adornadas con delicados lazos en color marfil y en cada una de ellas había para cada invitado una pequeña bolsa blanca con las iniciales D y C, además de un pañuelo con la frase Stay mad with me forever bordada en rojo.

Según el tabloide británico The Sun, uno de los momentos más emotivos de la celebración llegó cuando Elton John, con el que Lipa grabó la colaboración Cold Heart, dedicó una pequeña actuación a la pareja. El cantante interpretó Your song al piano, emocionando a todos los invitados.

Tal y como ha revelado el periódico inglés, el cantante fue uno de los primeros invitados en abandonar antes la villa junto a la diseñadora Donatella Versace, mientras que la mayoría de asistentes se quedaron bailando hasta bien entrada la madrugada.