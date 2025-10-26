¿Adiós al bótox? Por qué no tiene sustituto y las alternativas menos invasivas para mejorar la piel

En los últimos años el mundo de la belleza podría dividirse en dos grupos: el de aquellos que defienden que el bótox bien utilizado es el mejor tratamiento para frenar el envejecimiento de la piel y el de los que tienen miedo de que su expresión se resienta y prefieren enfoques menos invasivos.

Para todos hay alternativas en un mercado que ofrece cada día tratamientos más avanzados y personalizados, todo para paliar la 'obsesión' por combatir el envejecimiento. En este contexto, surgen voces que opinan que con procedimientos en cabina o incluso con productos por vía tópica se pueden lograr los mismos resultados, rostros conocidos sin apenas expresión que aseguran no haberse retocado con neuromoduladores como el bótox y una supuesta tendencia a apostar por la naturalidad.

Pero, ¿cómo es la realidad? ¿Sigue el bótox siendo el rey de los tratamientos antienvejecimiento? ¿Se pueden replicar sus efectos con otras alternativas?

Un tratamiento no sustituible

En los últimos meses, las redes sociales se han plagado de recomendaciones de productos bajo reclamos como "bótox en una botella" o "los productos por los que me acusan de pincharme bótox", pero la realidad es que un cosmético no es capaz de conseguir el mismo efecto.

Pero, ¿pueden lograrlo algunos tratamientos en cabina? "En mi opinión, no existe ningún tratamiento que sustituya a los neuromoduladores para abordar las arrugas de expresión en la frente, el entrecejo y las patas de gallo", defiende Javier Ribelles, médico estético y divulgador del laboratorio Croma.

El doctor explica que estas arrugas "son dinámicas, originadas por la contracción repetida de la musculatura en esas zonas", por lo que para eliminarlas es necesario bloquear este movimiento. "Los neuromoduladores continúan siendo la herramienta terapéutica principal, ya que son los únicos capaces de relajar la musculatura implicada y, por tanto, atenuar eficazmente este tipo de arrugas", detalla Ribelles.

Por su parte Elena Ramos y Marta Barrero, farmacéuticas y expertas en dermocosmética y fundadoras del salón de belleza The Secret Lab, apuntan que los tratamientos que suelen recomendarse en cabina para mejorar la salud de la piel en general y conseguir un mejor envejecimiento no pueden considerarse "sustitutos" pero tampoco "menos eficientes", simplemente "con un enfoque diferente".

"El bótox actúa paralizando los músculos para atenuar las arrugas de expresión, mientras que otras alternativas como la radiofrecuencia o la mesoterapia se centran en mejorar la calidad de la piel desde el interior", comenta las farmacéuticas. Según ellas, la clave para elegir es lo que busca cada persona. "Si el objetivo es suavizar arrugas muy marcadas en el tercio superior del rostro (frente, entrecejo y patas de gallo), el bótox sigue siendo la opción más efectiva y duradera", defienden.

Si se busca un enfoque simplemente de piel sana, la cosa cambia. "Si la persona opta por evitar pinchazos, mantener la total expresividad del rostro, mejorar la calidad general de la piel (firmeza, luminosidad, textura) y conseguir un rejuvenecimiento gradual y natural, las alternativas anteriores son una estupenda elección", aseguran Ramos y Barrero, que recuerdan que el futuro de la belleza "pasa por la prevención y el cuidado profundo".

Alternativas para todos los gustos

La industria de la belleza y la medicina estética no deja de avanzar e incorporar novedades por lo que, como apuntan los expertos, todo depende de lo que necesite o prefiera cada persona. Ribelles explica que incluso pinchándose bótox periódicamente "la contracción continua de estos músculos con el tiempo puede dar lugar a la aparición de arrugas estáticas o surcos, que persisten incluso en reposo".

Este tipo de arrugas son las que, si se quieren eliminar, necesitan tratamientos complementarios como el popular ácido hialurónico de baja reticulación. "Es ideal para rellenar arrugas finas que suelen permanecer en el entrecejo o en las líneas horizontales de la frente. Al tratarse de un producto más fluido, se adapta bien a zonas superficiales sin aportar volumen", destaca el médico estético.

Además, el médico recomienda los polinucleóticos, que "son activos bioregeneradores con múltiples beneficios" como la "regeneración celular y estimulación del colágeno". "Estimulan la actividad de los fibroblastos —células clave en la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico— lo que mejora la firmeza y elasticidad de la piel, atenuando arrugas finas", señala el experto. Este tipo de activos también contribuyen a mejorar la calidad cutánea a nivel general.

Si lo que se busca es huir de los pinchazos y de los tratamientos más invasivos y el objetivo es simplemente mejorar la calidad de la piel, hay alternativas. "En nuestro centro somos expertas en ayudar a nuestras clientas a conseguir ese efecto 'buena cara', más natural y progresivo, con tratamientos que no sean invasivos. Nuestra recomendación es realizarse tratamientos que estimulen la producción natural de colágeno y elastina, la clave para una piel joven y firme", aconsejan Ramos y Barrero.

Una de ellas es la radiofrecuencia. "Es nuestra tecnología estrella. A través de la bioestimulación a nivel celular, Indiba no paraliza los músculos, sino que revitaliza el tejido desde dentro. Esto se traduce en una piel más densa, firme y luminosa. Los resultados son graduales y muy naturales, lo que permite mejorar la flacidez y las arrugas finas sin perder un ápice de expresividad. Además, su efecto es visible desde la primera sesión y es acumulativo", revelan las expertas.

Las farmacéuticas también recomiendan mesoterapia, "una técnica que utiliza un dispositivo con microagujas y crea microcanales en la piel para introducir principios activos", estimulando la producción de colágeno. "Es un tratamiento que fomenta la regeneración de la piel desde la capa superficial hasta la más profunda", apuntan. En último lugar, también aconsejan el láser IPL enfocado al fotorrejuvenecimiento.

"Sus pulsos de luz eliminan manchas solares y rojeces, unificando el tono y la textura del rostro. Es perfecto para quienes quieren revitalizar su rostro y deshacerse de los daños causados por el sol, obteniendo una apariencia más fresca y descansada", destacan Ramos y Barrero.