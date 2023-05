Cinco tendencias en gafas de sol de hombre que no puedes perderte este verano

El verano se acerca y los primeros rayos de sol empiezan a deslumbrar ante los ojos que son más sensibles. No hay un momento mejor para renovar las gafas de sol para hombre, justo antes de que empiece la temporada, para marcar tendencia y crear los looks con más estilo mientras proteges tu mirada.

¿Quieres anticiparte a la moda y saber todo lo que se va a llevar este verano? Descubre las tendencias en gafas de sol masculinas que van a marcar la temporada y que no te puedes perder en este 2023. A continuación, te mostramos las cinco que vienen pisando fuerte.

1. Las gafas de sol graduadas

Olvida las lentillas, los accesorios para cubrir las gafas graduadas y todo tipo de inventos que resultan de lo más incómodos. Las gafas de sol graduadas se llevan este verano y actualmente se pueden encontrar en los diseños más punteros, bajo las marcas más prestigiosas del sector como Custo Barcelona, Pedro del Hierro o Mango. Si tienes algún problema en la vista, toda la moda va a estar a tu alcance.

2. Formas rectangulares

Las formas rectangulares y geométricas son un elemento común en todas las colecciones que vienen para este verano.

Los accesorios masculinos van a estar marcados por este patrón que realza los rasgos y se permite crear diseños innovadores. No pueden faltar en tu colección, pues también se llevan en las versiones graduadas y marcan un estilismo muy concreto para sumarse la moda contemporánea.

De colores y formas geométricas: así serán las gafas de sol de esta temporada.

3. Colores llamativos

Las marcas de gafas graduadas de sol para hombre y las que se presentan para todos los públicos tienen otra cosa en común: pierden el miedo al color este verano.

De esta forma se pueden ver modelos como Griffin de Mango o Mills de Pull&Bear con monturas en verdes llamativos o naranjas, que contrastan con los cristales oscuros. Con estas propuestas es posible hacer combinaciones mucho más interesantes que concuerdan con las camisetas veraniegas o los bañadores más originales. Se abre todo un mundo de posibilidades.

4. El estilo retro

Las formas redondeadas, las monturas muy finas y de metal o muy gruesas a todo color. Toda esta excentricidad en los diseños actuales viene de una inspiración retro que marca otra de las grandes tendencias en gafas de sol para hombre. Se mezclan de esta forma con el resto de los accesorios que nos planea la moda una temporada más y ponen el broche final a los looks protagonizados por camisas amplias y estampadas o bermudas informales. Si además se añade un accesorio para colgarlas al cuello que tenga un buen diseño, el atuendo será de revista.

5. Las monturas con transparencia

No solo se va a jugar con el color a lo largo de este verano que se acerca. Las monturas de las gafas de sol también apuestan por las tonalidades con algo de transparencia, creando un efecto completamente diferente. Los modelos más interesantes son los que suman a esto algún estampado sutil, como el modelo Ivar de la marca The Look.