Cómo lucir las marcas del bikini sin correr riesgos

Los dermatólogos llevan años insistiendo: hay que ponerse protector solar haga sol o esté lloviendo todos los días antes de salir de casa. Esto es todavía más importante en verano y cuando nos exponemos al sol en la playa o en la piscina.

Sin embargo, desde hace unos meses se ha puesto de moda en TikTok dejarse las marcas del bikini, a veces recurriendo a técnicas peligrosas para la salud de la piel. Más allá de que guste o no llevar las marcas, es imprescindible utilizar un protector solar con un factor muy alto cada vez que se va a tomar el sol.

Por eso la usuaria @erinduganjurchak ha publicado un vídeo en TikTok sobre cómo conseguir lucir marcas sin necesidad de poner en peligro la salud de la piel y prácticamente sin necesidad de ponerse a tomar el sol.

"Si eres la reina de la protección, como yo, hace mucho tiempo que no tienes marcas del bronceado", ha comenzado explicando la usuaria, que ha animado a todo el mundo a hacerse marcas falsas.

Conseguir el efecto es sencillo: basta con colocar unas cintas de pegar sobre la zona del escote donde habitualmente quedan las tiras del bikini o del bañador y utilizar bronceador y colorete alrededor. Una vez se ha logrado el tono deseado, hay que retirar las pegatinas y difuminar un poco el maquillaje para que el resultado quede lo más natural posible.

“El 70% del envejecimiento sabemos que es por el sol. Es el factor que más afecta a la piel dentro de lo que llamamos el exposoma, que son todas esas cosas externas que podemos hacer o cambiar para cuidar nuestra piel como la alimentación, la contaminación, la falta de sueño o los cosméticos que usamos”, explicó la dermatóloga Ana Molina en una entrevista con El HuffPost.

La doctora también aseguró que gracias a los avances de formulación en los laboratorios no hay excusa para no utilizar fotoprotección solo porque la textura no es agradable o deja una capa blanca sobre la piel. "Hay texturas ultraligeras que no pican en los ojos para deportistas, brumas, de todo. De hecho, en mujeres tenemos los fotoprotectores 360 y 50+, que son completísimos”, recordó la dermatóloga.