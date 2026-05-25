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De Penélope Cruz a Cara Delevingne: el labio rojo vuelve por todo lo alto en Cannes
Moda y Belleza
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Penélope Cruz, en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes

De Penélope Cruz a Cara Delevingne: el labio rojo vuelve por todo lo alto en Cannes

Es un clásico, pero en los últimos años ha ocupado un segundo plano, desplazado por los labiales en tonos nude.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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  Penélope CruzLa actriz asistió a la ceremonia de clausura del festival donde se premió a Los Javis con este labial rojo mate con un subtono coral. FilmMagic/Getty Images
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  Penélope CruzDespués de la proyección de 'La bola negra', Cruz se cambió y lució este vestido blazer con un intenso labial rojo perfecto para la noche. GC Images
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  Cara DelevingneLa modelo apostó por una combinación ganadora: rojo muy intenso y perfilado con un ojo ahumado.Karwai Tang/Getty Images
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  Isabelle HuppertLa actriz demuestra que un total 'look' rojo rematado con un labio a juego puede ser una buena idea.FilmMagic/Getty Images
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  Rossy De PalmaFiel a su estilo, la estrella pisó la alfombra roja de Cannes con Almodóvar con labios rojo carmesí y sus gafas de sol.FilmMagic/Getty Images
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  Anja RubikLa supermodelo apostó por un labial rojo burdeos ligeramente difuminado combinado con un esmoquin negro.Dominique Charriau/Getty Images
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  Lea SeydouxCon labio rojo y ondas estilo años 40, la actriz francesa ha apostado por un estilo 'old Hollywood'.FilmMagic/Getty Images
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  Adriana LimaLa modelo pisó la alfombra del festival con un intenso labio rojo ligeramente satinado que combinó con un marcado 'eyeliner cat eye'.JB Lacroix/Getty Images
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  Olivia PalermoLa 'socialité' asistió a la proyección de 'Amarga Navidad' con este labial rojo con un subtono rosado.Getty Images
Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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