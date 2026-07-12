Sin foodtrucks ni aglomeraciones y un sonido nítido en plena naturaleza: Starlite es otro tipo de festival

A la hora de pensar en un festival se vienen a la cabeza grandes explanadas, colas infinitas, barras atestadas y unos grandes escenarios que, en muchas ocasiones, por la afluencia de público, solo permiten ver a tu artista favorito a través de enormes pantallas como si de un vídeo en YouTube de un directo se tratase.

Este modelo, que mantiene grandes caballos de batalla, está viendo cómo decaen otras propuestas más locales cuyos carteles, en muchos casos repetidos o similares a los de otras fechas, habían llegado en los últimos años casi a cualquier localidad mediana del mapa nacional.

Ante esto, otro modelo de festival busca reinventarse en la escena. Y lo está logrando. Se trata de los festivales boutique, caracterizados por primar la experiencia del asistente, por sus aforos reducidos y por tener un menor impacto en el entorno. Pero también por su exclusividad, y ahí es donde el marbellí Starlite Occident, que este 2026 cumple 15 años ocupa un lugar preferente.

Con motivo de este aniversario, además de la tradicional cita veraniega con la Gala Starlite Occident con Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas como anfitriones, el 3 de septiembre acogerá los Premios Juventud, el show de TelevisaUnivision que, por primera vez, se celebrará fuera de América.

Un auditorio natural para volver a los éxitos de los 2000

En este festival, el enclave juega un papel fundamental. Las canteras de Nagüeles son, a plena luz del día, impresionantes con sus paredes de piedra envolventes que hacen que te traslades fuera del centro neurálgico de Marbella, a pesar de ubicarse apenas a 15 minutos en coche.

Pero el lugar se convierte en uno de los mejores auditorios en el catálogo de oferta de festivales nacionales actual cuando cae la noche. La piedra envuelve a la perfección los sonidos y su recinto, con solo 3.500 personas de aforo, hace que las localidades, incluso en la tribuna superior, tengan una visibilidad perfecta y cercana del artista.

Muestra de ello fue el concierto de Maroon 5, celebrado este martes en el festival, donde temas como This Love, Payphone o She will be loved se escuchaban como si de la grabación en disco se tratase, al igual que los solos de guitarra con los que Adam Levine finalizaba buena parte de estos grandes éxitos durante las cerca de dos horas de recital.

"Es el mejor espacio para ver a tu grupo favorito", comentaba uno de los organizadores. Razón no falta y la oferta para ver en este ciclo de conciertos, podría encontrar un espejo similar en las Noches del Botánico en Madrid en cuanto a citas de conciertos durante dos meses y a ubicarse en una localización en plena naturaleza, pero cerca de la ciudad. Lo cierto es que poco tiene que ver disfrutar de la banda de Adam Levine en este recinto que en un macrofestival en una explanada.

Maroon 5 en el Starlite Occident 2006. Cortesía de Starlite Occident 2006

La actitud del público tampoco es la misma, ya que la comodidad de los palcos, la grada y la platea permite disfrutar de las opciones gastronómicas y de la barra del festival de una forma más cómoda que en un concierto en pista al uso. Eso sí, que haya asientos no quiere decir que se tenga que estar sentado y en ese Moves like Jagger no quedó nadie sin mover la cintura.

El propio conjunto se mostraba más relajado, cercano y cómodo ante un aforo que hacía años que no tenían. "Qué precioso lugar", repitió Adam Levine en varias ocasiones mientras el amarillo de las piedras de la cantera pasaba a ser morado o azul durante el concierto. Cabe recordar que solo unos días antes de que la banda aterrizase en Marbella se habían enfrentado a 70.000 personas en el londinense Hyde Park.

La modelo Behati Prinsloo y Sandra García-Sanjuán en el Starlite Occident 2026. OSC/Cortesía Starlite Occident

Eso sí, probablemente no habría tanta proporción de estrellas entre el público en relación a asistentes. A la pareja de Levine, la modelo de Victoria's Secret Behati Prinsloo, se sumaron las hermanas Kimpel, los mexicanos Grupo Frontera o la vocalista de Efecto Mariposa, Susana Alva. Por supuesto, con Sandra García-Sanjuán, fundadora y presidenta ejecutiva del Grupo Starlite, ejerciendo de anfitriona tanto en el photocall como en los palcos y la zona VIP.

Las hermanas gemelas Nicole y Bárbara Kimpel junto a Sandra García-Sanjuan en el Starlite Occident 2026. OSC/Cortesía Starlite Occident

Se acabó el comer entre conciertos en un 'foodtruck': una amplia y cuidada oferta gastronómica con toda la comodidad

Otra diferencia clave de la experiencia en Starlite Occident es la parte gastronómica. Dispone nada menos que de cinco espacios de restauración, con distintos tipos de comida, para disfrutar tanto antes como después del concierto. Eso sí, previa reserva en todos ellos, con mesas y espacios diferenciados como un restaurante al uso, pero efímeros en funcionamiento: solamente están abiertos en cada una de las cenas de los 60 días del festival.

Nada de comer comida callejera o coger sitio en mesas comunes en la zona de comidas de un gran festival rodeado de foodtrucks. Starlite ofrece desde comida japonesa nikkei en Tana Bata a brasería mediterránea en Temazo, pasando por la trattoria italiana de Raffaella o el exclusivo caviar de Sandra's (un homenaje especial a la fundadora del festival Sandra García-Sanjuán). Todos ellos con un menú diseñado por el chef malagueño Richard Alcayde.

Antes del concierto de Maroon 5, pudimos disfrutar de la oferta de Ánima, el restaurante mexicano donde degustar tradicionales tacos de cochinita, de ternera, los típicos totopos con guacamole que no dejan indiferente a nadie, mejillones con salsa o deliciosas mazorcas de maíz tostadas con queso. Todo ello acompañado de unos margaritas de mango que hacen que la previa del concierto sea aún más especial en este espacio colorista de temática mexicana.

El 'afterparty': que el final del concierto no te genere un bajón

Después de los últimos acordes de Sugar, la canción con la que Adam Levine y compañía pusieron el broche final a su recital y se despidió tirando la camiseta al público. Pero lejos de disipar a los asistentes, muchos siguieron apurando sus copas de cava o vino en buena parte de los reservados, mientras que otros se trasladaron a algunos de los stands de comida y bebida. Y otros muchos tenían un destino claro: el Starlite Night Club.

En este espacio, varios DJs como Héctor Calderón, acompañados de percusión en directo, que hacían que el público no se fuese a casa y mantuviese la fiesta bien alto tras la energía de Levine. No faltaron éxitos de Bad Bunny o Quevedo, pero sobre todo el set estaba plagado de hits de los 2000, como LMFAO, Usher, Rihanna o Sean Paul, para aquellos que querían vivir a la experiencia revival completa.

La fiesta, que llegaba desde la pista a los sofás de los reservados, donde había desde familias a grupos jóvenes que llegaban directamente al afterparty. O los fans internacionales que se habían dejado la voz con los éxitos de Levine, se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Porque, como bien dice Maroon 5, en All Night "we can go all night, all night 'til the sunlight, sunlight".