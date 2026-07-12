Rajoy desata la polémica al decir que Francia juega "sin franceses" tras el pase de España a semifinales

Mariano Rajoy ha provocado con su columna un terremoto en Francia, y críticas tanto allí como en España.

La columna deportiva que Mariano Rajoy publica tras los partidos de la selección española ha vuelto a situar al expresidente del Gobierno en el centro de la polémica. Lo que comenzó como un comentario sobre la clasificación de España para las semifinales del Mundial acabó derivando en referencias políticas y una frase sobre la selección francesa que ha sido interpretada por numerosos usuarios en redes sociales como un comentario de carácter xenófobo.

Rajoy, que escribe crónicas futbolísticas en El Debate con un tono desenfadado, aprovechó la victoria de España frente a Bélgica para mezclar fútbol, ideología y actualidad política. Sin embargo, fue una afirmación sobre Francia, próximo rival de La Roja, la que ha concentrado la mayor parte de las reacciones.

"Tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses"

Tras repasar el recorrido de España en el torneo y recordar la eliminación sufrida frente a Bélgica en el Mundial de México 1986, Rajoy celebró la victoria asegurando que suponía un "desquite".

Después enlazó el resultado con un comentario político. "Me alegro doblemente. Por vencer a los diablos y a los rojos, que no me gustan salvo la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España". El expresidente añadió que esa victoria "le sabe mejor" por la situación política actual del país.

Pero la mayor controversia llegó al analizar el potencial de la selección francesa antes del duelo de semifinales. "Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses", escribió.

La frase ha provocado numerosas críticas porque pone en cuestión la condición de franceses de jugadores que representan oficialmente al país y que, en su inmensa mayoría, han nacido en Francia.

La mayoría de la plantilla nació en Francia

La afirmación de Rajoy contrasta con la composición real de la selección francesa. De los 26 futbolistas convocados, la inmensa mayoría nació en territorio francés. Solo Michael Olise, nacido en Inglaterra; Marcus Thuram, nacido en Italia durante la etapa profesional de su padre Lilian Thuram; y Brice Samba, nacido en la entonces República del Congo, lo hicieron fuera de Francia.

El resto de la plantilla nació en distintas ciudades francesas, independientemente de que muchos de sus jugadores tengan raíces familiares africanas, caribeñas o de otros países, una realidad habitual en la sociedad francesa desde hace décadas.

Precisamente esa diversidad ha convertido históricamente a la selección francesa en objeto de debates políticos, especialmente desde el Mundial conquistado en 1998, cuando el equipo fue presentado como símbolo de una Francia multicultural.

Las redes cargan contra Rajoy: "Pues claro que son franceses"

La frase de Rajoy se convirtió rápidamente en uno de los asuntos más comentados en X. Miles de usuarios criticaron que cuestionara la nacionalidad de los futbolistas franceses por sus orígenes familiares, recordando que prácticamente toda la plantilla nació en Francia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tardó en reaccionar en redes con este mensaje:

Entre los mensajes más compartidos se podían leer comentarios como: "Pues claro que son franceses. Son tan franceses como vosotros racistas" o "Ya tuve que sufrir a Rajoy dirigiendo un país, no hace falta sufrirlo ahora escribiendo artículos".

Otros usuarios ironizaron con el estilo de la columna y con la mezcla de fútbol y política. Uno de los mensajes más difundidos afirmaba que Rajoy parecía haberse convertido en "Rajoy Jiménez Losantos", mientras que otro resumía su reacción con un "Qué vergüenza ajena".

También hubo quienes calificaron el artículo de "racista" y señalaron que reproducía un discurso habitual de la extrema derecha francesa sobre la selección 'bleu'.

La polémica trascendió España y llegó también a Francia, donde varios dirigentes políticos respondieron a través de X. El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, escribió: "La selección francesa solo está formada por franceses. Francia no es una nación étnica; no tiene color de piel ni religión. Es una nación política unida en torno al lema republicano".

En la misma línea, el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, denunció lo que calificó como "un racismo burdo" contra la selección francesa.

Un comentario que reabre un viejo debate

Las palabras de Rajoy llegan en un momento en el que los discursos sobre identidad nacional e inmigración ocupan un espacio cada vez mayor en la política europea.

Durante los últimos años, diferentes dirigentes de la extrema derecha francesa han cuestionado en distintas ocasiones la composición de la selección nacional, argumentando que representa menos a la Francia tradicional. Es un discurso que también ha aparecido en otros países europeos cuando se habla de selecciones con jugadores de orígenes familiares diversos.