Marta Higueras: "Almeida ha tratado Madrid como si fuera su propiedad privada, no escucha mucho" 

Marta Higueras (Madrid, 1964) fue uno de los rostros imprescindibles de los "gobiernos del cambio" que se forjaron en algunas de las principales ciudades españolas tras el 15-M y el auge de Podemos. Ocupó el cargo de vicealcaldesa de Madrid durante los cuatros años de poder de Manuela Carmena y después estuvo otros cuatro en la oposición, primero en Más Madrid y luego en el grupo mixto tras una sonada ruptura.

Ahora, tras un tiempo apartada de la primera línea política, regresa para intentar ser alcaldesa de la capital con "Independientes por Madrid", una plataforma municipalista que quiere huir de las etiquetas de "izquierda" y "derecha" para centrarse exclusivamente en los problemas de los madrileños. "La polarización actual en la política nos quiere llevar siempre a elegir entre bandos. Nosotras queremos salir de esa polarización", asegura en una entrevista en El HuffPost. Todas las personas que estén interesadas en dicho proyecto pueden consultar la web independientespormadrid.org.

Durante una charla en la cuesta de Moyano, cerca de El Retiro, Higueras hace un repaso a los ocho años de gobierno de Almeida y trata asuntos polémicos como el Orgullo o el problema de la vivienda. Además, aclara su relación con sus excompañeros de Más Madrid. "Mi trato con ellos siempre ha sido de cordialidad y de afecto", zanja.

- ¿Por qué Marta Higueras ha decidido volver a la primera línea política?

- He decidido volver porque creo que las madrileñas y los madrileños merecen algo más que tener que estar eligiendo entre bloques polarizados. Entre un bando u otro. Y creo que es necesario que haya una voz distinta. Una voz que no responda a esa polarización o que no responda a intereses nacionales, como les ocurre a todos los partidos que están sentados hoy en el ayuntamiento de Madrid. Nosotros sólo responderemos ante la ciudad de Madrid y a los problemas que tenemos todos los días.

- Usted ha dicho que su proyecto no va de ser "ni de izquierdas ni de derechas". Algo sorprendente teniendo en cuenta que usted gobernó con Carmena...

- Yo no vengo a ocupar el espacio de nadie. Quiero tener una voz centrada en Madrid. Yo le pregunto: la limpieza, ¿es de derechas o de izquierdas? ¿Y el transporte público? La polarización actual en la política nos quiere llevar siempre a elegir entre bandos. Nosotras queremos salir de esa polarización y, para mejorar la calidad de vida de todas las personas, necesitamos esas políticas de pactos, de consensos y de cooperación. Y no de competición.

- ¿Pero usted se vería llegando a acuerdos con Almeida? ¿Y con Vox?

- Yo me veo llegando a acuerdos. No con esas siglas, pero sí en medidas concretas. Si hay una medida concreta que va a beneficiar a los madrileños, ¿por qué no vamos a apoyarla? Ya lo hemos demostrado. El último año que estuve de concejala pacté unos presupuestos con Almeida porque conseguí introducir 60 medidas que mejoraban la vida de los madrileños. Que cuenten con nosotros quienes quieran aprobar medidas que sean buenas y mejoren la vida de los ciudadanos de Madrid.

- ¿Qué balance hace de esos ocho años de Martínez-Almeida como alcalde?

- El gobierno trata la ciudad como si fuera su propiedad privada, no escucha mucho. Y eso hace que haya una oposición inoperante. Hay que tener una voz diferente. Tenemos que conseguir que no pase lo mismo todo el rato. Y para eso hay que estar fuera de esa polarización y de dos extremos siempre enfrentados. A nosotros nos define ser independientes y estar sólo centrados en la ciudad de Madrid.

- ¿Cómo está siendo el proceso de reclutamiento de miembros para esta candidatura?

- No estaría bien decir quién se va a sumar cuando todavía estamos construyendo este proyecto. En septiembre, una vez que tengamos cosas más cerradas, hablaremos de nombres. Lo que sí le puedo decir es que no vamos a decidir todo entre cuatro personas. Queremos escuchar a todo el mundo.

- Usted dice que busca atraer a los abstencionistas. ¿Nota cierta desafección de la ciudadanía con la política? ¿Más que antes?

- Las personas están un poco cansadas de que nos hagan elegir bando. Fíjese, en un censo de 2.400.000 que tiene la ciudad de Madrid, 740.000 se abstienen. Personas que, supongo, creen que la política no va con ellos, que todos los políticos iguales o que no van a solucionar sus problemas. Esas personas necesitan algo diferente y por eso estamos aquí. Para ilusionar de nuevo a la gente y para que vean que la política va con ellos. Con "Independientes por Madrid" esperamos ilusionar a los abstencionistas y atraer a todas las personas que quieren que las cosas cambien.

Marta Higueras, durante su entrevista con El HuffPost Manolo Orellana

- Uno de los principales problemas de los madrileños es la vivienda. ¿Qué recetas aplicaría usted en caso de gobernar?

- Otra vez tengo que sacar el tema de la polarización. En este asunto parece que o estás con los propietarios o estás con los inquilinos. Hay un instrumento importantísimo en el ayuntamiento de Madrid, que es la Empresa Municipal de la Vivienda. Vamos a ver cómo se solucionan esos problemas. Y se pueden adoptar muchas decisiones, pero vamos a diferir esas soluciones a septiembre porque queremos escuchar a las personas que sufren este problema. Y lo solucionaremos con el pacto que haga falta.

- Estos días se ha celebrado el Orgullo y ha habido muchas protestas por las ordenanzas relativas al nivel del ruido. ¿Está maltratando el ayuntamiento de Almeida esta fiesta?

- Tenemos ese 'ten con ten' complicado. No colgamos la bandera, pero iluminamos la Cibeles. Ponemos los escenarios pero no autorizamos los decibelios necesarios... El Orgullo necesita un impulso grande. El colectivo se siente maltratado. Hemos recibido muchas quejas este año por el sonido porque había acordados menos decibelios que cuando vino el papa. Sobre si el ayuntamiento está maltratando o no, creo que todas las personas tenemos una opinión clara sobre el asunto.

- ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con la polémica de los conciertos en el Bernabéu?

- Primero debe pronunciarse la Justicia y luego veremos qué dice y cómo solucionamos este problema.

Marta Higueras, durante su entrevista con El HuffPost Manolo Orellana

- ¿Qué tal se lleva con sus excompañeros de Más Madrid?

- Yo siempre he sido independiente. Y eso es una bandera de nuestro proyecto. Mi relación con todos los compañeros, no sólo con los de Más Madrid, siempre ha sido de cordialidad y de afecto.

- En el PSOE hay una ‘guerra’ abierta entre Reyes Maroto y Enma López para ser la candidata a la alcaldía. ¿Cómo lo está viendo usted?

- Un proceso de primarias es normal en un partido político. Parece que se están enfrentando, pero es algo normal. Yo me llevo bien con ambas y no me corresponde a mí tener predilección por ninguna de lados.

- Si sus escaños fueran necesarios para conformar un gobierno de izquierdas, ¿cuáles serán sus exigencias? ¿O daría un cheque en blanco con tal de desbancar a Martínez-Almeida?

- Yo no puedo dar un cheque en blanco. Creo que todas las exigencias pasan por ver qué iniciativas se proponen para solucionar la vida de las personas.

- Por último, ¿cómo se imagina el Madrid de 2031 en el caso de que usted llevara ya cuatro años como alcaldesa de la ciudad?

- Me imagino un Madrid mejor. La ciudad, hoy, está peor que cuando nosotros gobernábamos. De cara a 2031, me imagino una ciudad más verde y más limpia. Una ciudad que responde a los intereses de las personas que viven en esta ciudad. Que los jóvenes no tengan problemas de vivienda, que llegues a tiempo al trabajo, que tengamos un bici-mad que funcione bien... Me imagino una ciudad mejor.