Luke, 27 años, compra 14 hectáreas de terreno en Andalucía con sus hermanos: "No iba a pasar el resto de mi vida cultivando solo manzanas, peras y ciruelas"

El estilo de vida saludable y la cultura del bienestar, el famoso wellness, están en pleno auge. Al pensar en estos conceptos, muchas personas los asocian inmediatamente con suplementos de farmacia o dietas de moda. No obstante, hay quienes se desmarcan rotundamente de esta industria comercial y buscan vivir de la manera más orgánica y natural posible.

Es el caso de Luke Kelsall, un joven británico de 27 años que mantiene una estricta alimentación vegana desde hace aproximadamente una década.

En una reciente entrevista con el canal de YouTube LaShamba, el joven comparte los motivos éticos que le llevaron a eliminar por completo la carne y los lácteos de su dieta. “Todo comenzó al ver lo que les sucede a los animales en las granjas y mataderos y ya no podía seguir pagando de manera consciente para que eso continuara, apoyando así esa industria”, comenta.

El salto al 'frugivorismo' y la mudanza a España

Este profundo cambio de mentalidad ha ido un paso más allá en los últimos tiempos. “En los últimos años he decidido experimentar y adoptar una dieta más basada en la fruta”. Precisamente, esta decisión alimentaria fue el detonante que empujó a Kelsall a hacer las maletas, dejar atrás su tierra natal y comprar, junto a sus hermanos, una enorme finca de 14 hectáreas en Andalucía.

El motivo de esta drástica mudanza es puramente climático. El sur de España ofrece unas condiciones inmejorables y muchísimas más horas de sol para el cultivo de todo tipo de árboles frutales exóticos, algo impensable con el gris clima británico.

“No iba a pasar el resto de mi vida cultivando solo manzanas, peras y ciruelas”, apunta el extranjero, haciendo hincapié en las limitaciones agrícolas que sufría en el Reino Unido.

Desde su llegada a la península, el británico asegura sentirse en su mejor momento vital, tanto a nivel físico como mental. “Siento que me he vuelto más fuerte y definitivamente más saludable desde que cambié a esta forma de vida”, complementa.

Además, Kelsall destaca que su nuevo hogar, situado en una zona completamente rural de Andalucía, es el refugio perfecto para desconectar del estrés del mundo moderno y mantenerse alejado de cualquier tipo de impureza. “No hay contaminación, ni contaminación atmosférica, ni lumínica, ni acústica”, concluye.