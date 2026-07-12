Adiós a la 'miniera' Starmer en Reino Unido: ¿puede Andy Burnham salvar al laborismo?

El diputado laborista Andy Burnham sale de los estudios Millbank tras su intervención en el programa de Andrew Marr en la LBC Radio, el 2 de julio de 2026, en Londres.

En los pasillos del Palacio de Westminster, el eco de los pasos de Andy Burnham suena diferente en este verano de 2026. Quien fuera apodado el "Rey del Norte" durante sus casi diez años como alcalde metropolitano del Gran Mánchester, ha regresado al Parlamento británico tras una calculada y fulgurante operación política. Sus carreras rápidas, dinámicas, casi a la fuga, ya eran comentadas en sus tiempos de ministro de Sanidad o de Cultura o de Deporte o como secretario del Tesoro, pero entonces iban siempre buscando a un líder, a un jefe. Ahora pisa con el ansia del que quiere mandar, sin nadie por encima.

Con su retorno al hemiciclo, tras un periodo de alcaldía de enorme éxito y popularidad, se ha posicionado como el favorito indiscutible -y, hasta ahora, el único candidato formalmente declarado- para suceder al dimitido primer ministro Keir Starmer al frente del Partido Laborista y, por ende, del Gobierno del Reino Unido.

La apertura oficial del plazo para la presentación de candidaturas al liderazgo laborista marca el inicio de una nueva era en la política británica. Fue el pasado jueves y hay tiempo para inscribirse hasta el 16 de julio. Para ser elegido, Burnham necesitaría el apoyo de al menos 81 diputados del Parlamento y se cree que en el momento cuenta con el respaldo de al menos 300.

Tras la estrepitosa caída de popularidad de Starmer y su posterior renuncia, a finales de junio, los socialdemócratas se enfrentan a una encrucijada existencial de dimensiones históricas: continuar por la senda de la ortodoxia tecnocrática, centralista y fuertemente ligada a las dinámicas de Londres, la capital, o abrazar la revolución descentralizadora que Burnham ha ensayado con notable éxito en el norte de Inglaterra.

Con un estilo que combina la cercanía popular (sin llegar al populismo), con una contrastada experiencia de gestión ejecutiva sobre el terreno y con una ideología de izquierda moderada que él mismo ha rebautizado como "manchesterismo", Burnham promete llevar a cabo "el mayor reequilibrio de poder territorial que el país haya visto jamás". Sin embargo, su vertiginoso ascenso plantea tantas preguntas como esperanzas en un electorado cansado. ¿Puede un político que basó gran parte de su identidad y capital político reciente en el antagonismo feroz hacia Westminster gobernar el país desde su mismísimo epicentro? ¿Es el modelo de ese "manchesterismo" exportable al resto de un país profundamente fragmentado y asimétrico?

Anatomía de un retorno

El regreso de Burnham a los Comunes no ha sido fortuito, sino el resultado de una maniobra política ejecutada con precisión admirable. El 14 de mayo pasado, Josh Simons, hasta entonces diputado laborista por la circunscripción de Makerfield (un bastión de tradición industrial en el Gran Mánchester), renunció inesperadamente a su escaño en el Parlamento. Simons no ocultó los motivos de su paso al costado: dejaba el camino libre para que Burnham tuviera la oportunidad legal de regresar a la política nacional, antes de que entraran en vigor las nuevas restricciones estatutarias contempladas en la Ley de Devolución de 2026.

La jugada conllevaba riesgos legales y políticos complejos. Según la legislación británica aplicable ahora, el cargo de alcalde del Gran Mánchester es incompatible en su ejercicio simultáneo a largo plazo con un escaño parlamentario, debido principalmente a que el regidor asume de manera directa las funciones de Comisionado de Policía y Crimen (PCC). Demasiadas competencias para dos cargos.

Aunque la normativa vigente no impedía a un alcalde en activo presentarse como candidato a unas elecciones legislativas sin necesidad de dimisión previa, una victoria efectiva en las urnas le obligaba por ley a renunciar de forma fulminante e inmediata a sus prerrogativas de gobierno municipal autónomo.

El entonces alcalde de Gran Manchester, Andy Burnham, saluda a sus simpatizantes el día de las elecciones locales, el 18 de junio de 2026, en Ashton-in-Makerfield. Christopher Furlong / Getty Images

El 18 de junio llegó, al fin, la cita con las urnas y los votantes de Makerfield acudieron a la elección parcial en masa. Los analistas de toda la nación tenían sus ojos puestos allá. Burnham, como se esperaba, barrió a sus oponentes con una holgada mayoría de 9.231 votos, lo que supuso una ventaja global del 20,3% sobre su inmediato perseguidor.

Apenas cuatro días más tarde, en lo que se lee como la culminación de una crónica largamente anunciada, el premier Keir Starmer compareció públicamente para anunciar su dimisión irrevocable como primer ministro y cabeza visible de la formación. Starmer se ha visto ahogado por unos índices de aprobación pública que se habían desplomado drásticamente un 45% (son datos de Yougov), niveles de desgaste idénticos a los que precipitaron en el pasado las caídas consecutivas de líderes conservadores como Boris Johnson o Theresa May. Apenas es popular ya para el 22% de sus ciudadanos. Con eso no se puede gobernar.

La contundente victoria en Makerfield forzó a Burnham a formalizar su renuncia a la alcaldía metropolitana el 19 de junio, cediendo provisionalmente el testigo de la administración local al líder en funciones Paul Dennett. El paso precipitó la obligada convocatoria de elecciones anticipadas para la alcaldía del Gran Mánchester antes del mes de agosto. Sin embargo, para Burnham, el verdadero tablero ya se había trasladado de forma definitiva a Londres. Con la apertura del periodo de primarias a principios de julio, el nuevo diputado asumió el rol de favorito absoluto de la contienda, presentándose ante las bases como el único líder capaz de amalgamar las distintas familias de una coalición progresista rota, desilusionada y fragmentada.

¿Qué es el 'manchesterismo'?

Para descifrar el andamiaje ideológico que Burnham pretende implantar en el número 10 de Downing Street, es necesario deconstruir el concepto central de su propuesta programática: el manchesterismo. Lejos de las viejas doctrinas puramente estatistas del laborismo clásico de los años 70, y profundamente distanciado del enfoque tecnocrático y volcado hacia los mercados financieros globales que caracterizó al New Labour de Tony Blair (la Tercera Vía), esta vertiente busca configurar un modelo de socialdemocracia de proximidad expresamente adaptada a los desafíos de un entorno postindustrial, marcado por profundas asimetrías geográficas.

Burnham, que se autoidentifica políticamente dentro del espectro de la denominada izquierda blanda de la formación, conceptualiza el manchesterismo como una estrategia integral orientada a asegurar "una prosperidad sostenible y un crecimiento económico de alta calidad en cada código postal del territorio británico".

"Quiero una prosperidad sostenible y un crecimiento económico de alta calidad en cada código postal del territorio británico"

Este planteamiento descansa sólidamente sobre tres premisas fundamentales, como resalta su equipo en redes sociales, en publicaciones que buscan ser muy didácticas y claras. La primera es el desarrollo "endógeno y ascendente", palabros que recogen una apuesta por en otorgar prioridad de inversión e infraestructura a las "economías locales y regionales", "revirtiendo la inercia histórica de supeditar los planes de desarrollo nacional a las necesidades y dictados de los centros financieros de la capital".

Igualmente, apuesta por una "intervención pública estratégica", por superar de forma decidida el "retraimiento estatal en sectores críticos y de primera necesidad", impulsando la titularidad pública o la regulación estricta en ámbitos esenciales como el transporte masivo, la vivienda y la distribución de suministros básicos. La tercera pata sería la ampliación de la ambición periférica: quiere desafiar el "relato oficialista tradicional" que sostiene que la competitividad económica de una nación global debe gravitar exclusivamente en torno al sureste de Inglaterra y el área metropolitana de Londres, revalorizando el capital humano, la innovación y la capacidad manufacturera del resto de las regiones británicas.

El banco de pruebas y máximo hito de esta filosofía ha sido la implantación de la Bee Network (la Red de la Abeja) en el Gran Mánchester. Se trata de una ruptura frontal con los esquemas de privatización radical y desregulación de rutas comerciales heredados del mandato de la conservadora Margaret Thatcher en los años 80 del pasado siglo. Por este plan, el Gobierno local de Burnham recuperó de forma gradual el control de las licencias de autobuses urbanos, armonizó las tarifas bajo una matriz común integrada con el metro ligero y recortó drásticamente el coste final del trayecto para el usuario.

El éxito palpable de la Bee Network actuó como el principal aval del alcalde ante la opinión pública nacional, sirviendo como evidencia empírica de que la unificación de servicios y la gestión con enfoque social producen mejores resultados que la fragmentación privatizada.

Esta misma visión de corte municipalista guió su conocida confrontación institucional con el ejecutivo de Boris Johnson, el polémico exprimer ministro tory, en el punto más álgido de la crisis sanitaria del covid-19. Su férrea negativa a aceptar restricciones de confinamiento severo para su región sin que vinieran acompañadas de un programa de compensaciones salariales dignas para los sectores trabajadores del norte de Inglaterra le valió su conocido apodo mediático de "Rey del Norte", cimentando una sólida reputación de líder dispuesto a romper la disciplina partidista en defensa del bienestar de sus administrados.

Protesta de profesores en busca de mejoras salariales en el sector público en las calles de Mánchester, el 28 de febrero de 2023. Peter Byrne / PA Images via Getty Images

El manifiesto para un 'Reino Unido Reconfigurado'

A finales de junio de 2026, ya investido formalmente con sus credenciales parlamentarias, Burnham pronunció una intervención magistral ante líderes empresariales, sindicatos y movimientos sociales que la prensa especializada catalogó inmediatamente como su programa de gestión en la sombra. En dicho discurso, desgranó las medidas vertebrales de su hoja de ruta para la reestructuración profunda del Estado británico.

Son las que siguen:

'No 10 North': El desplazamiento del centro de gravedad

La propuesta de mayor calado simbólico y organizativo presentada por el candidato fue la creación de una extensión permanente y con plenas facultades de la oficina del jefe de gobierno en el norte de Inglaterra, formalmente denominada No 10 North. Burnham remarcó que este proyecto no operará en absoluto como una sede filial decorativa o un despacho de relaciones públicas estacionales.

Su fin es servir de "centro neurálgico para un aparato estatal completamente reconfigurado", obligando de manera regular a ministros, asesores de alto nivel y secretarios de Estado a despachar fuera del tradicional entorno hermético de Whitehall, logrando así un contacto directo con el pulso socioeconómico de la periferia británica.

Vivienda social masiva y regeneración de los centros urbanos

Para hacer frente a la crisis inmobiliaria estructural que arrastra el país, Burnham anunció el mayor plan coordinado de construcción de vivienda social de la era contemporánea en la posguerra. Este compromiso estratégico obtuvo una inmediata acogida favorable por parte de influyentes colectivos sociales como la organización benéfica Shelter, desde donde se apuntó que la iniciativa reúne los elementos idóneos para "transformar sustancialmente el ecosistema habitacional de Reino Unido".

La propuesta pone especial énfasis en el desarrollo residencial compacto y de alta densidad dentro de áreas urbanas intermedias y antiguos núcleos industriales, con el objetivo complementario de revitalizar los distritos históricos mediante la reconversión de infraestructuras obsoletas.

Servicios públicos bajo supervisión y reforma tributaria comercial

En materia de gestión económica interna, el líder laborista instó a una reevaluación integral sobre la provisión de recursos energéticos e hídricos. Se comprometió a introducir un esquema de planificación decenal orientado a abaratar de forma progresiva las facturas de electricidad y gas de consumo doméstico mediante el ejercicio de un "control público ostensiblemente mayor" que frene la especulación tarifaria.

En paralelo, planteó una reestructuración de fondo de las tasas comerciales para rebajar la asfixiante presión impositiva que sufren los pequeños minoristas, los emblemáticos pubs locales y los establecimientos de las arterias principales de los municipios frente a las dinámicas corporativas del comercio electrónico de carácter multinacional.

Paridad académica para la formación técnica profesional

En el plano educativo, Burnham exigió una reestructuración profunda de las prioridades formativas del Reino Unido. Su plan propone elevar la formación técnica y los programas de aprendizaje práctico especializado a un estatus de "paridad absoluta" institucional, tanto en prestigio social como en dotación presupuestaria directa, en comparación con las trayectorias universitarias clásicas.

Este enfoque busca emular los modelos formativos integrados del centro de Europa -especialmente el modelo dual alemán- para proveer de perfiles laborales cualificados a los sectores de la industria tecnológica, la economía verde y la manufactura regional en pleno proceso de expansión.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, conversan en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains (Francia), el 16 de junio de 2026. Isabel Infantes - Pool / Getty Images

La política exterior, bajo la lupa

Una de las críticas más habituales vertidas por los detractores de los líderes que cimentan su carrera en la gobernanza regional o municipal se centra en su supuesta falta de rodaje, visión global y dominio de las dinámicas de las relaciones internacionales. Ante este reto, el entorno del candidato ya está intentando llevarles la contra, haciendo que se pronuncie, también, sobre los grandes debates de fuera.

Un extenso informe analítico publicado por el renombrado instituto de asuntos internacionales Chatham House preconiza que una futura administración bajo la dirección de Burnham debería articular lo que ha denominado el "Test de Makerfield" como filtro disciplinar para la toma de decisiones exteriores en el país. Esta tesis postula que las sacudidas globales -como la volatilidad en los mercados de hidrocarburos, el desabastecimiento de materias primas críticas o el recrudecimiento de la confrontación entre grandes potencias- no constituyen eventos teóricos aislados reservados para el debate del servicio exterior, sino factores críticos que golpean con inusitada crudeza a los núcleos poblacionales desprovistos de blindaje financiero.

El Test forzaría la maquinaria diplomática de Whitehall a someter cada alianza, tratado comercial o posicionamiento estratégico a una interrogante fundamental antes de su firma: ¿servirá este vector específico de política exterior para generar un beneficio tangible, medible y duradero en la seguridad socioeconómica de las comunidades trabajadoras del Reino Unido periférico?

Chatham, en el análisis que firman Bronwen Maddox y Olivia O’Sullivan, destaca tres ejes fundamentales de actuación en materia exterior. El principal es el de la seguridad económica e industrial descentralizada: en lugar de negociar convenios bilaterales de comercio internacional diseñados con el propósito exclusivo de maximizar los dividendos de los grandes consorcios bancarios radicados en la City de Londres, la diplomacia comercial priorizará salvaguardar el empleo manufacturero del norte de Inglaterra, las cuencas galesas y el cinturón industrial escocés.

Esto implica garantizar contractualmente el suministro ininterrumpido de componentes industriales y el acceso preferente a tierras raras y minerales estratégicos necesarios para las industrias locales.

Luego está la resiliencia energética, orientada al consumidor. La posición internacional de Reino Unido en los foros energéticos globales "dejará de medirse de forma exclusiva por su nivel de alineamiento con las declaraciones retóricas de los grandes pactos climáticos", pasando a evaluarse bajo el prisma de su impacto en el recibo de la luz en hogares de clase trabajadora de localidades vulnerables como Ashton-under-Lyne, Leigh o Wigan.

La estrategia exige la diversificación rigurosa de los proveedores extranjeros de gas, la inversión estatal en infraestructuras de almacenamiento a gran escala y la concertación de acuerdos internacionales para el codesarrollo de tecnologías limpias -como la eólica marina y vectores de hidrógeno- que asienten cadenas de empleo directo en las regiones de tradición minera o naval.

Por último, las expertas destacan la "internacionalización activa del capital hacia las regiones": ante el desequilibrio histórico que canaliza el flujo mayoritario de la inversión extranjera directa de manera exclusiva hacia el cuadrante metropolitano de Londres y el sureste, el Test de Makerfield impone una reforma radical de los organismos estatales de promoción exterior del Reino Unido.

El objetivo, en este caso, es obligar a estos entes a actuar como agentes comerciales dedicados a proyectar los activos de las regiones británicas en el exterior, estructurando corredores estables de financiación internacional enfocados en el desarrollo de infraestructuras críticas fuera del radar tradicional de la capital.

Fragmentación interna y 'establishment'

A pesar del considerable entusiasmo que suscita su figura entre amplios sectores de la militancia de base, que ven en él a un comunicador carismático capaz de sintonizar con el electorado desafecto de las antiguas zonas industriales, la carrera de Andy Burnham hacia la jefatura de gobierno en Downing Street está flanqueada por desafíos políticos de enorme envergadura.

El reto inmediato de mayor complejidad radica en la recomposición de la frágil amalgama de electores que otorgó al Partido Laborista su holgada victoria en las elecciones generales de 2024. Los muestreos demoscópicos elaborados recientemente por firmas como YouGov apuntan a que, si bien un sólido 60% de los ciudadanos que respaldaron las siglas laboristas evalúan positivamente la candidatura de Burnham -el porcentaje más alto asignado a cualquier figura del espectro oficialista-, persiste un relevante 20% de votantes propios que contempla su ascenso con marcadas reservas.

Su marcado acento septentrional y su retórica fuertemente arraigada en las problemáticas del norte despiertan susceptibilidades en áreas metropolitanas del sur de Inglaterra, donde se recela de la posibilidad de que un ejecutivo de matriz estrictamente noroccidental termine relegando a un segundo plano las demandas específicas de las comunidades de la capital.

A este factor se suman las prontas advertencias de las formaciones competidoras de las naciones descentralizadas. Tras su discurso programático del 29 de junio, la dirección del partido nacionalista galés Plaid Cymru emitió un pronunciamiento público exigiendo a Burnham compromisos explícitos que garanticen que sus ambiciosos planes de descentralización estatal y transferencia competencial alcancen con la misma intensidad y dotación económica a naciones como Gales y Escocia, y que evite subordinar su agenda reformista a los exclusivos intereses territoriales de las regiones inglesas del norte.

Por otra parte, Burnham se verá forzado a navegar las tensiones internas frente al aparato tradicionalista y el ala centrista del laborismo (fieles a las directrices tecnocráticas del periodo de Starmer), sectores que históricamente desplegaron denodados esfuerzos para contener su proyección nacional. En los anales recientes del partido consta el veto explícito ejercido en su momento por el Comité Ejecutivo Nacional (NEC) para impedir que Burnham concurriera a comicios parciales estratégicos en demarcaciones como Gorton y Denton, impulsado por el recelo de que un competidor de su talla desestabilizara la estrategia unificada emanada desde la dirección de Starmer. Sólo la erosión final e irreversible de la autoridad de sir Keir propició el escenario político idóneo para abrir de nuevo las compuertas a quien fuera ministro en los gabinetes de Gordon Brown.

¿A la tercera va la vencida?

Para Andy Burnham, la disputa por el liderazgo máximo de su partido en este tramo central de 2026 representa mucho más que una oportunidad coyuntural de Gobierno; constituye una auténtica reválida histórica tras dos intentos previos fallidos que terminaron por redefinir su madurez política y su aproximación al poder.

En el año 2010, tras el descalabro electoral de Brown que puso fin a trece años de administraciones laboristas continuadas, un prometedor pero relativamente inexperto Burnham dio un paso al frente para medirse en primarias, obteniendo una discreta cuarta posición en una contienda que encumbró finalmente a Ed Miliband.

Un lustro después, en el proceso de 2015 abierto tras una nueva derrota electoral ante los conservadores de David Cameron, Burnham partió formalmente como el gran favorito de los sectores institucionales y parlamentarios de la organización. No obstante, su campaña fue percibida por las bases como excesivamente comedida, vacilante y atada a los viejos códigos corporativos de Westminster, lo que facilitó que fuera completamente sobrepasada por la irrupción de la insurgencia izquierdista liderada por Jeremy Corbyn, dejándolo relegado al segundo lugar.

Aquel duro revés en 2015 fue precisamente el catalizador que impulsó a Burnham a adoptar una determinación crucial que transformaría para siempre su andadura pública: renunciar formalmente al escaño por Leigh y salir del entorno parlamentario de Londres para presentarse a la recién instituida alcaldía del Gran Mánchester en las elecciones locales de 2017.

Desmarcado de la férrea disciplina y las dinámicas faccionales de Westminster, Burnham acometió una profunda renovación de su identidad pública. Prescindió de la indumentaria clásica del funcionariado metropolitano en favor de un estilo marcadamente accesible y desprovisto de tecnicismos verbales, transformándose de manera paulatina en el principal altavoz de un tejido social que se percibía sistemáticamente postergado por las políticas emanadas del centro del Estado.

Casi una década de gestión ejecutiva ininterrumpida después, el Burnham que efectúa su reaparición en la Cámara de los Comunes dista sustancialmente del joven egresado de Cambridge que sucumbió ante la ola corbynista. El candidato actual se presenta respaldado por una experiencia contrastada en la administración pública de primer nivel, un modelo de gestión con resultados tangibles expuestos a la ciudadanía y un relato articulado en torno a la autenticidad regional, cualidades altamente cotizadas en un escenario de profundo escepticismo ciudadano hacia la política británica convencional.

En una coyuntura donde el electorado exterioriza un ostensible agotamiento ante los discursos de corte abstracto y el aparente inmovilismo institucional, el Manchesterismo de Burnham emerge como una alternativa audaz a la par que pragmática. Será interesante ver por dónde respira, cuando la mayoría de votos perdidos en las elecciones locales más recientes han ido a parar a formaciones muy diversas, de los ultras de Ukip a las formaciones verdes.

Las semanas venideras resultarán esenciales para medir el alcance exacto de sus apoyos orgánicos a medida que concluya formalmente el registro de candidaturas alternativas y den comienzo los debates internos regulados por la organización. La militancia laborista y los sindicatos afiliados se encuentran ante la tesitura histórica de refrendar si entregan las riendas de la recuperación nacional al "Rey del Norte".