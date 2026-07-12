Sinner revalida título en Wimbledon tras vencer Zverev y logra su quinto Grand Slam, a uno de Alcaraz

Se hacía raro que Jannik Sinner, el número uno del mundo y con Carlos Alcaraz lesionado desde hace meses en la muñeca, no hubiera conquistado otro Grand Slam este año. Pues por fin lo ha hecho en Wimbledon, revalidando el título de 2025 y logrando su quinto grande, quedándose a uno de su gran rival Alcaraz.

Le ha costado más de lo esperado ante un Zverev (que ha desbancado al murciano como número 2) que ha bordado el tenis en los dos primeros sets, pero que al final no ha podido aguantar una excelencia que solo Sinner y Alcaraz soportan durante tanto tiempo. La lógica se ha impuesto: 6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4, una más que se suma a las nueve derrotas consecutivas del alemán a manos del italiano, una losa psicológica.

Los números de Sinner tras Wimbledon 2026

Con su segundo Wimbledon consecutivo, entra en el reducido grupo de jugadores que han logrado defender con éxito el título en la Era Open y suma su victoria número 100 en Grand Slams.

En 2026 solo ha perdido tres partidos y suma ya seis grandes títulos: Wimbledon y los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

Siempre en lucha y comparación con Carlos Alcaraz

Todos están deseando que vuelva Alcaraz para que siga el duelo de dos "bestias" de la raqueta que incluso amenazan, si todo sigue así, con récords del "Big Three" que parecen inalcanzables. El tiempo dirá. Mientras, parece que solo Zverev se acerca algo a esa mesa de dos.

La rivalidad entre ambos sigue marcando una época en el tenis masculino. Desde el inicio de 2024, Sinner y Alcaraz han monopolizado los grandes títulos, convirtiéndose en los dos grandes referentes de la nueva generación. Entre ambos han conquistado 10 de los últimos 11 Grand Slam, una hegemonía que recuerda al dominio ejercido durante años por el denominado "Big Three".