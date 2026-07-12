Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre por qué deberías cocinar el tomate: "Contiene uno de los antioxidantes naturales más potentes"

El tomate, uno de los alimentos más habituales de la dieta mediterránea, podría desempeñar un papel importante en la protección de la salud cardiovascular. Así lo explica el cardiólogo Aurelio Rojas, que ha compartido las conclusiones de una investigación sobre el efecto del licopeno, un potente antioxidante presente de forma natural en este alimento.

Según el especialista, una revisión sistemática publicada en 2019 analizó múltiples estudios sobre el consumo de tomate y los niveles de licopeno en el organismo. Los investigadores observaron que las personas con una mayor ingesta de este compuesto presentaban un menor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, como el infarto.

El papel del licopeno en la salud del corazón

Rojas señala que el principal responsable de estos beneficios sería el licopeno, uno de los antioxidantes naturales más potentes que se conocen. De acuerdo con el cardiólogo, este compuesto ayuda a reducir la oxidación del colesterol LDL, conocido popularmente como "colesterol malo". Este proceso de oxidación constituye uno de los primeros pasos en la formación de placas de aterosclerosis en las arterias.

Una ilustración de un corazón humano Getty Images

Además, el licopeno también contribuiría a mejorar la función de los vasos sanguíneos y a disminuir la inflamación, dos mecanismos estrechamente relacionados con la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Cocinado, mejor que crudo

Uno de los aspectos que más llama la atención al especialista es que el organismo aprovecha mejor el licopeno cuando el tomate ha sido cocinado. El calor modifica la estructura del antioxidante y facilita su absorción intestinal. A ello se suma otro detalle importante: el licopeno es una sustancia liposoluble, lo que significa que necesita grasa para ser absorbido de forma eficiente.

Por ese motivo, Rojas destaca que una salsa de tomate casera elaborada con aceite de oliva virgen extra puede aportar una cantidad de licopeno biodisponible superior a la de un tomate consumido en crudo.

"Una vez más , la ciencia nos recuerda que muchas veces no necesitamos alimentos exóticos ni suplementos milagro. Algunos de los mejores alimentos para cuidar nuestro corazón llevan toda la vida en nuestra cocina", concluye.