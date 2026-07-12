Jesús Vázquez, médico y nutricionista, revela el error más común en la playa: "No salgas del agua a los cinco minutos"

Millones de personas aprovechan esta fechas para ir a la playa y refrescarse con un baño rápido antes de volver a la toalla. Sin embargo, el médico y nutricionista Jesús Vázquez asegura que ese hábito hace que muchas personas se pierdan buena parte de los beneficios que ofrece permanecer dentro del agua.

Según explica el especialista, uno de los errores más frecuentes es abandonar el mar apenas unos minutos después de entrar. Su recomendación es permanecer en el agua, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, durante al menos media hora.

Los beneficios que tiene

Aunque desde fuera pueda parecer que una persona simplemente está flotando o permaneciendo de pie en el agua, el organismo está realizando un trabajo constante. Vázquez explica que el agua extrae el calor corporal mucho más rápido que el aire. Para mantener la temperatura interna cercana a los 37 grados, el cuerpo necesita activar distintos mecanismos de regulación térmica que implican un mayor consumo energético.

Una persona, en una playa. Getty Images

A ello se suma el esfuerzo muscular. Incluso cuando se permanece aparentemente quieto, la resistencia del agua y el movimiento de las olas obligan a las piernas, el abdomen y la musculatura de la espalda a trabajar de forma continua para conservar el equilibrio y la estabilidad.

El médico también destaca un tercer beneficio especialmente interesante para quienes sufren retención de líquidos o sensación de pesadez en las piernas. La presión que ejerce el agua sobre el cuerpo actúa de manera similar a una media de compresión natural, favoreciendo el retorno venoso y el drenaje linfático. Este efecto resulta especialmente beneficioso cuando se aprovecha el baño para caminar dentro del agua, ya que el movimiento potencia esa ayuda a la circulación.

¿Bañarse adelgaza?

Pese a estos efetos tan positivos, Jesús Vázquez advierte que hay que evitar falsas expectativas que circulan por las redes sociales. Una de ellas es que permanecer media hora en el agua no hace adelgazar por sí solo.

Lo que sí ocurre, explica, es que durante ese tiempo el organismo incrementa su actividad y el gasto energético es mayor de lo que muchas personas imaginan, todo ello mientras se disfruta de un momento de ocio y sin la sensación de estar realizando ejercicio intenso.

Reino Unido, Cornualles, Kenneck Sands: nadadoras de aguas abiertas saltando al mar al amanecer. Getty Images

No solo ocurre en el mar

Además, el especialista recuerda que estos beneficios no son exclusivos de la playa. Los baños en ríos, lagos o cualquier masa de agua también generan efectos similares sobre el organismo.

Además, apunta que cuanto más fría esté el agua, mayor será el esfuerzo que realizará el cuerpo para mantener su temperatura interna. No obstante, los expertos recuerdan que la exposición al agua fría debe hacerse con prudencia, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares o problemas de salud, y siempre respetando las condiciones de seguridad del entorno.