Devuelve un producto en oferta a un farmacéutico y alucina por el motivo: "La IA le dijo que el cálculo está mal hecho"

El técnico de farmacia, especialista en dermocosmética y creador de contenido Carlos Dugo ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@dugomfar) en el que cuenta que una clienta le ha devuelto dos productos de cosmética de la marca Vichy que estaban en oferta, y el motivo le ha dejado sorprendido.

Tal ha sido su sorpresa que no ha podido evitar contarlo a sus seguidores, que ya superan los 12.000 (y subiendo), dejando además una reflexión sobre el uso de la inteligencia artificial: "Bueno, pues me acaban de devolver dos productos de Vichy que estaban en promoción, la primera al 15% con la segunda al 60%".

"La chica ha vuelto a devolverlos porque dice que la promoción no está bien hecha", ha revelado. El farmacéutico le explicó que la promoción estaba hecha por un programa informático: "La promoción está perfecta y el cálculo está bien, no entiendo que no entiendes".

"La IA dice que el cálculo está mal hecha"

La clienta en cuestión alegó que ella "no es de números y que se lo ha preguntado a la IA y le ha dicho que el cálculo está mal hecho": "Tócate los cojones...". No ha podido evitar expresar su sorpresa: "Estamos dejando salir a la calle a gente que igual es un peligro, estamos dándole móviles y aplicaciones de IA a gente que igual es un peligro".

"Yo cada día flipo más, pero la gente es tonta", ha concluido, bastante cabreado. En cuanto a reacciones, ha acumulado decenas y decenas de comentarios, y la más destacada ha sido la de la usuaria @mariaamarieta.

"Cuánto te entiendo. A mí lo que me hacen diariamente es que, después de hacerle una recomendación de dermo y tirarme media hora con la clienta, se ponen a compararlo con ChatGPT y, a veces, ni se lo llevan después de haber estado ayudándola porque ChatGPT tiene más razón que nosotros. En fin, que nos estamos volviendo locos con este tema", ha comentado dicha usuaria.

Por otro lado, la usuaria @LLFME3 cuenta su experiencia con la IA: "Mi hermana me pidió ayuda con un trabajo del máster—ella es de letras— porque al calcular la rentabilidad de una inversión le daba más de un 1000% y le pareció 'un poco' alta. Se lo preguntó a la IA, como toda su clase, y le dio el mismo resultado. El enunciado tenía trampa, suspendieron todos menos ella".