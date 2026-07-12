No fue la paella, sino la sobremesa: cómo un estadounidense que no hacía amigos en Florida encontró la respuesta en España

Entablar nuevas amistades no siempre es un proceso sencillo. Hay quienes afirman que, con el pasar de los años, abrir su círculo social se ha convertido en una decisión cada vez más compleja. La soledad es una problemática latente entre nuestra sociedad; es por ello que la creación de lazos interpersonales fuertes resulta primordial.

Por medio de un ensayo publicado por el diario estadounidense Business Insider, Juan Pablo Hernández detalla cómo logró forjar nuevos vínculos gracias a un plato de la gastronomía española: en concreto, hace referencia a la paella valenciana.

Hernández comenta que tanto él como su esposa habían tenido dificultades haciendo nuevos amigos en Estados Unidos, país donde residen. Sin embargo, el panorama cambió después de varios viajes de la pareja a nuestro país.

“Desde 2023, hemos realizado estancias prolongadas en España para reconectar con nuestras raíces ancestrales, visitar a la familia y disfrutar del país”, apunta el propio Hernández.

Tras visitar la Comunidad Valenciana y volver a EEUU, el hombre empezó a experimentar en su cocina para lograr imitar con la mayor precisión posible a la auténtica paella valenciana.

“Finalmente, logré una versión muy parecida a la que probamos. A día de hoy, aún no es perfecta. Tengo que adaptarla a los ingredientes locales, los gustos de los comensales y sus expectativas, pero como aprendiz constante, ha sido una experiencia maravillosa”, explica.

La paella como lazo de unión social

A partir de la elaboración de dicha receta, Hernández logró poco a poco crear una comunidad. “Hicimos nuevos amigos, recibimos a viejos amigos e incluso organizamos un encuentro comunitario en nuestra entrada para conocer gente nueva. Ese día, algunos transeúntes nos visitaron y probaron un platillo”, recuerda el mismo.

El hecho de reunirse con amigos, de disfrutar la comida juntos y sociabilizar durante horas es una experiencia única para Hernández. Sin lugar a dudas, han creado nuevas amistades gracias a la paella.

“Probamos la sobremesa para paella con nuestro vecino de al lado. Comimos y nos conocimos mejor mientras los niños jugaban en el jardín. Aquel encuentro consolidó nuestra amistad”, sostiene.

Finalmente, subraya que la problemática de la soledad sí se puede sobrepasar; es cuestión de encontrar la motivación adecuada. “Encontrar un plato que te guste o cualquier actividad que disfrutes y quieras compartir con los demás puede ser la manera perfecta de romper el hielo”, concluye.