Dos dermatólogas resuelven la duda de si el perfume se pone sobre la piel o en la ropa

El debate eterno de los baños españoles —ponerse perfume en la piel o en la ropa— ya tiene árbitras oficiales y marcador final. Dos dermatólogas del Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada (IMIDA), entre ellas la Dra. Bárbara Vázquez, han resuelto la duda en un vídeo que se ha publicado en Instagram y que se ha convertido en una guía rápida de cosmética sin eufemismos. Lo suyo es un “sin filtros” que no deja lugar a interpretaciones.

Las dos doctoras aparecen sentadas en taburetes verde menta, con un interior luminoso y una escenografía casi quirúrgica que permite que el foco caiga sobre lo importante: las puntuaciones. Una anuncia cada tratamiento desde su móvil y la otra dispara nota y comentario con precisión matemática. El resultado es una especie de “Eurovisión de la cosmética”, pero sin lentejuelas ni puntos de Andorra.

La doble limpieza inaugura el ranking. Una dermatóloga reparte un “7 sobre 10, no siempre está indicada”, mientras su compañera la eleva a “8 sobre 10, va bien si usas fotoprotector o maquillaje”. El exfoliante físico —el de los granitos de toda la vida— recibe un tratamiento similar: “8 sobre 10 porque es muy útil para eliminar las pieles que nos van muertas y que dan luminosidad”, dice una; “7 sobre 10, en pieles delicadas mejor otras opciones”, completa la otra.

El entusiasmo llega con los retinoides, donde ambas coinciden en coronarlos como reyes del vídeo. “9 sobre 10. Son muy eficaces, eso sí, hay que empezar gradualmente”, explica una. “10 de 10. Tienen muchísimas indicaciones”, celebra la otra. Si el vídeo fuera un certamen, el retinol se llevaba el premio del jurado y del televoto.

El tono baja al hablar de los rodillos de jade y la gua sha, herramientas omnipresentes en redes pero no tanto en evidencia científica. “4 sobre 10. Realmente no tienen mucha evidencia científica, aunque son agradables de utilizar”, señala una. “5 sobre 10. Buen masaje, pero poco efecto demostrado”, añade la otra con elegancia diplomática.

Y entonces llega el gran tema: el perfume. Aquí ya no hay dudas ni matices. “No. 1 o 0 sobre 10. Pueden pigmentarnos”, sentencia una dermatóloga. “0. Siempre mejor que lo uses en la ropa o en el pelo”, insiste la otra. Y rematan el asunto con un aviso serio: “Y además pueden tener disruptores endocrinos, no recomendado.”

La respuesta queda clara. Si sales oliendo de maravilla pero tu piel no ha visto ni una gota de colonia, estás siguiendo exactamente lo que recomiendan las dermatólogas.