Qué se sabe de la boda de Dua Lipa y Callum Turner: de un adelanto de fecha a las pistas del vestido

Este 2026 ha venido cargado de compromisos y bodas por parte de celebrities: del compromiso de Taylor Swift a la boda de Zendaya desvelada por su estilista y también la de Dua Lipa y Callum Turner. La cantante británica confirmó la noticia el pasado año en una entrevista con la edición británica de Vogue, donde aseguró estar "obsesionada" con su anillo de compromiso.

“Es muy emocionante. Esta decisión de envejecer juntos, de imaginar una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial", señaló sobre su compromiso. "Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien", añadió sobre su relación.

La intérprete de temas como son Love Again o Illusion no ha dado demasiados detalles del enlace, aunque sí ha detallado su despedida de soltera en redes sociales, pero sí que han ido saliendo muchos los rumores que han acompañado a la celebración y que van desde un adelanto de la fecha, inicialmente prevista para septiembre.

Según las últimas noticias publicadas por el diario italiano La Repubblica la pareja habría decidido adelantar su boda —que presumiblemente se celebrará en el municipio de Bagheria en la provincia siciliana de Palermo—, de septiembre al primer fin de semana de junio.

Según el citado medio, los preparativos ya han comenzado en el hotel de cinco estrellas Villa Igiea de Palermo, donde hay reservadas dos plantas completas con suites para alojar a los invitados al enlace. Entre los nombres más destacados que se espera que asistan nombres de la industria musical como el productor Mark Ronson, las cantantes Olivia Dean y Charli XCX e incluso Elton John, de quien se rumorea que haya una actuación exclusiva en directo.

Asimismo, se han reservado varios lugares icónicos de Palermo para los eventos que tendrán lugar el próximo fin de semana como el patio de la Galería de Arte Moderno (GAM), ubicada en la plaza de Sant'Anna, y el Palacio Gangi. Sin embargo, la celebración se prevé que tenga lugar en la Villa Valguarnera, una mansión barroca en Bagheria.

Además, de la organización del evento se encargará la wedding planner de celebrities Alessandra Grillo, responsable, entre otros eventos, de la boda de la influencer Chiara Ferragni y el rapero Fedez en 2018.

Fachada de la Villa Valguarnera en Bagheria (Palermo, Sicilia), donde se prevé que se celebre la boda de Dua Lipa. De Agostini via Getty Images

Las pistas del vestido: un diseño de Versace

La Repubblica también ha apuntado al posible diseño del vestido, a cargo de Donatella Versace que volvería para diseñar el vestido a través de su firma Atelier Versace. La artista ya desató todas las alarmas en su despedida de soltera, donde lució un diseño de Versace en plateado con el que Kate Moss apareció vestida de novia desfile de Alta Costura otoño-invierno 1995 de la mano de Gianni Versace.

El guiño hacia la firma y hacia el momento "vestido de novia" fue más que evidente con el minivestido plateado, a pesar de que no lució el velo ni el ramo de flores que sí llevaba la modelo.