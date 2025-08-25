El éxito rotundo de la nueva idea de Zara y Marta Ortega para celebrar el 50º aniversario de la marca

Zara lo está dando todo este año para celebrar el 50º aniversario de la apertura de la primera tienda de la firma en A Coruña, volcándose con actividades en la ciudad gallega. La firma insignia de Inditex, con Marta Ortega como presidenta a la cabeza, ha ido incorporando todo tipo de eventos a la agenda de la ciudad en la que nació.

A principios del verano, Zara inauguró la exposición 50 Songs of The Sea en el Observatorio de la Cúpula Atlántica, situado en el Monte de San Pedro de A Coruña. Una muestra gratuita capitaneada por la artista y escenógrafa británica Es Devlin para la que únicamente hay que reservar entrada a través de la web de la firma.

Ahora, la marca suma una actividad más en el observatorio que ya es un éxito rotundo: los conciertos. Hace unos días Zara anunció que Luz Casal daría un concierto este martes en La Cúpula y las entradas, también gratuitas, se agotaron en cuestión de minutos.

Actualmente se puede acceder a una larga lista de espera en la web de la firma, que ha habilitado una pestaña de eventos en el apartado del 50º aniversario, lo que hace pensar que este tipo de conciertos se repetirán a lo largo de lo que queda de año.

El pasado julio, en la junta de Inditex, Marta Ortega quiso rememorar estas cinco décadas desde que se inauguró la primera tienda. "Han pasado ya 50 años desde que Zara abrió por primera vez sus puertas como una marca de moda. La propia palabra moda podría indicar algo pasajero, por lo que es todavía más difícil no emocionarse después de tantos años no solo de existencia, sino de crecimiento", defendió.

Además, explicó que Zara nació de "un gran sueño, una idea valiente", basándose en "una idea distinta de hacer las cosas". "No se trataba solo de vender ropa, se pretendía entender a las personas, y eso no ha cambiado", aseguró la hija de Amancio Ortega durante su intervención.

La presidenta del grupo Inditex tampoco se olvidó de mencionar a su padre para celebrar el 50º aniversario. "Aquellos que comenzaron este camino hace más de 50 años con el señor Ortega al frente no podían ni imaginar que estaban escribiendo historia. Pero sí sabían que había que hacer las cosas bien, con cariño, con dedicación, con compromiso. Y esa sigue siendo nuestra guía, una empresa centrada en el producto, en la calidad y en escuchar a los que nos rodean", explicó Ortega.