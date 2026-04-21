El homenaje de Kate Middleton a Isabel II a través de las joyas en la celebración de su centenario

La princesa de Gales, en la recepción de este martes en Buckingham

Reino Unido celebra este martes un día histórico: el centenario del nacimiento de Isabel II, la reina más longeva de su historia, y la casa real británica ha preparado varios actos para homenajearla tres años y medio después de su muerte en septiembre de 2022.

Algunos miembros de la familia real británica se han reunido en el Palacio de Buckingham en una recepción para recordar la vida de la monarca, que ha dejado un legado imponente que pesa sobre los hombros de su hijo Carlos III, que no ha conseguido alcanzar los niveles de popularidad de su madre.

Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, no se han perdido la ocasión y han estado en el palacio charlando con gran parte de los invitados y celebrando a Lilibet, como se conocía a la reina en el entorno familiar. Para la ocasión, Middleton ha querido hacer su particular homenaje a la monarca a través de las joyas.

Kate Middleton, este martes con el collar y los pendientes de perlas Getty Images

Tal y como explica la revista Tatler, especializada en realeza, la princesa de Gales ha elegido llevar dos piezas del joyero de Isabel II: los pendientes de perlas de Baréin que ha lucido en numerosas ocasiones y un collar de perlas de tres vueltas.

Según la revista, se trata de una pieza que perteneció a la monarca y uno de los varios collares de perlas de este estilo que tenía la reina. "Pueden ser difíciles de diferenciar", apunta Tatler, que explica que este parece ser el collar que la princesa lució en un acto en los días posteriores a la muerte de Isabel II en septiembre de 2022.

Kate Middleton, con un collar de perlas en septiembre de 2022 Getty Images

Middleton colocó el collar, que le llega a la altura del pecho, sobre un vestido lila de corte recto de Emilia Wickstead elegido para la ocasión. Que haya elegido las perlas para esta recepción no es casualidad, ya que formaban parte del uniforme de la reina y de los Windsor, una familia en la que era tradición regalar perlas desde los tiempos de la reina Victoria.

De todos los collares de perlas de tres vueltas que tenía, para Isabel II el más valioso es el que le regaló su padre con motivo de su boda y que valoraba tanto que mandó hacer una réplica para evitar dañarlo.

En cada una de sus apariciones, la princesa de Gales estudia al milímetro cada pieza de su estilismo y suele confiar en las joyas para hacer este tipo de guiños en las ocasiones más significativas. Uno de esos ejemplos es la gargantilla de cuatro hileras de perlas japonesas que Isabel II le encargó a la joyería Garrard y que Middleton eligió tanto para el funeral de la monarca como para el de su marido, Felipe de Edimburgo.

Kate Middleton, en el funeral de Isabel II Getty Images

La princesa de Gales también rescató el legado de Isabel II el día de la coronación de Carlos III en mayo de 2023, cuando lució el collar de diamantes Festoon, uno de los más emblemáticos del joyero real, que la reina solía utilizar en grandes cenas de gala.