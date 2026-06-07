A última hora, cuando nadie lo esperaba, León XIV anunció cambios muy significativos en la agenda de su visita a España. Llevaba mucho tiempo buscando cómo mejorar la imagen de la Iglesia católica, especialmente entre los más jóvenes, y cómo hacer llegar el mensaje del Evangelio al gran público. Quizá había llegado el momento de que el ocupante de la silla de San Pedro diera un golpe de efecto que volviera a poner la espiritualidad católica al nivel que alcanzó en épocas pasadas. Sí, ¿pero cómo? Le habían hablado del extraordinario éxito de los recientes conciertos de Bad Bunny. Una idea descabellada pasó por su cabeza. Decenas de miles de personas. Centenas de millones de visualizaciones en redes. Repercusión planetaria. ¡Bad Papa! Quizá no era tan descabellada.

Había que rehacerlo todo. Nada de ceremonia en el Palacio Real. En su lugar, Photocall en Callao. Nada de vigilia de oración en la Plaza de Lima. En su lugar, convocatoria de las Juventudes Católicas para un perreo masivo durante toda la noche. Y nada de misa multitudinaria en Cibeles. Queda sustituida por un macroconcierto de reguetón católico en el Santiago Bernabéu ofrecido por el Santo Padre. León XIV releyó su discurso originario: "La humanidad no se salva por la fuerza de sus máquinas, sino por la profundidad de su compasión". Lo tiró a la basura. En su lugar escribió: "Tienen drones, tienen play, tienen to' el futuro comprao, con la vida en high tech, sistema automatizao. Pero mami el cora sigue roto si nadie está a tu lao. Ponte a cuatro y te enseñaré la compasión del papao".

"Eh, eh, brodel ya lo ve, Marisol quiere comulgal, Raquel pide confesión, Mimí quiere bautizal, Melisa la extrema unción, yo las jalo por el pelo y las oriento hacia dió, y ellas reza que te reza agradeciendo al señó". Tampoco podía faltar un tema dedicado a la Doctrina Social de la Iglesia: "Si no tiene' un techo, nadie que te dé un beso, vete a la iglesia más cerca y serás viaipí viaipí". "Si te quiere' divertil con encanto y con primor, sólo tiene' que decil soy católico en New Yol". El vestuario también merece atención. El outfit básico sería la sotana blanca, pero para ciertos temas los bailarines podrían colocarle la muceta de terciopelo con ribete de armiño. Para el momento final de los bises luciría la tiara papal con la que salir del escenario en la sedia gestatoria mientras todo el estadio perrea en éxtasis místico.

Y la casita, claro. La casita portorriqueña de la que tanto se habló en el concierto del Conejito Malo tendría que ser esta vez una capillita, una sencilla capillita instalada en mitad del set llena de chicas jóvenes y guapas que puedan bailar de forma provocativa los diferentes temas del Santo Padre, sin perder por ello una actitud pía y recatada. Prevost se pasearía entre ellas mientras canta el setlist del concierto con un micrófono de diadema. Para ello, algunos párrocos madrileños actuarían como ojeadores al principio del concierto, invitando a la capillita a las chicas que mejor pudieran cumplir esta función. León XIV sabía que su plan resultaría polémico, y que recibiría grandes criticas desde dentro de la iglesia, pero esperaba acallarlas cuando el próximo año actuase en la Superbowl.

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