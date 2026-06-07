Nació hace más de un siglo en un bar de Córdoba durante una ola de calor: ahora EEUU descubre el tinto de verano y predice que arrasará

Los estadounidense ya tienen su bebida del verano: el tinto de verano. Tal y como publica El HuffPost en su versión de EE UU, este cóctel español "tiene todo lo necesario" como opción "perfecta para los veranos calurosos en terrazas, barcos, jardines y patios".

"Me gusta en casa, en mi jardín menorquín, cuando hago paella para un grupo o sentado en un chiringuito junto a la playa con amigos", explica Jeeff Koehler, autor de libros de cocina que ha vivido en España durante décadas. Él lo describe como lo que es: una bebida "sencilla e informal".

Según el medio de comunicación, en España, se trata de una bebida "cotidiana" que tiene más de 100 años de historia."Se dice que fue desarrollada por Federico Vargas, propietario del bar Venta de Vargas, en la ciudad de Córdoba (Andalucía).

"Ante una intensa ola de calor veraniega, decidió mezclar vino tinto con un refresco carbonatado. Ligero y efervescente, la bebida se popularizó rápidamente y desde entonces se ha convertido en una opción clásica del verano", reza el periódico.

"No todo debe ser complicado para que esté bueno"

"El tinto de verano es una de esas bebidas que te recuerdan que no todo tiene que ser complicado para ser bueno", asegura, por su parte, Tiffanie Barriere, una coctelera, en declaraciones al medio de comunicación.

Comparándolo con otras bebidas más sofisticadas, Barriere, explica que "no hay comparación". "El tinto de verano está en otro camino, porque es más realista, más informal y menos performativo. Si despega, será porque la gente quiere algo fácil y sin juicios", continúa. La clave para hacer uno, asegura, es "respetar el espíritu de la bebida, que es refrescante, accesible y no sobrecargado. No intentes convertirlo en algo que no es".

"Una tendencia más amplia"

Los expertos consultados en la publicación citan al tinto de verano como parte de una tendencia "más amplia". "He notado que últimamente a la gente le encantan los cócteles de vino, quizá porque se sienten accesibles y le quitan algo de la seriedad al vino", asegura Linda Trotta, directora de elaboración de vino en Bread & Butter Wines.

"También veo que los consumidores se inclinan por bebidas con menos alcohol y fáciles de disfrutar en un día cálido. Un cóctel de vino es una alternativa perfecta y más ligera en comparación con un cóctel tradicional de alto contenido alcohólico", añade. "Y de alguna manera, el tinto de verano devuelve las cosas a lo que realmente significa el vino, que es simplemente disfrutar del tiempo juntos", agrega.