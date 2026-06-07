Este pueblo de los Pirineos está inundado de gatos: las autoridades quieren seducirles con atún para frenar su proliferación

Una invasión felina. El Ayuntamiento de Foix, un pueblo francés a los pies de los Pirineos, se encuentra organizando una captura de gatos callejeros para esterilizarlos antes de devolverlos a su hábitat natural. Tal y como informa Actu.fr, este procedimiento se realiza en consonancia con el artículo L. 211-27 del Código de Pesca Rural y Marítima del país vecino.

"Nuestra campaña forma parte de un acuerdo con la Fundación 30 Million Friends", explica Annick Le Blanc, la concejala responsable de bienestar animal en el ayuntamiento de Foix, en declaraciones al medio de comunicación. Ella calcula que una pareja de gatos sin esterilizar puede tener más de 20.000 crías en cuatro años.

La estrategia: el atún enlatado

Según la funcionaria francesa, "el Ayuntamiento reclutó a un voluntario a través del programa de Servicio Civico para llevar a cabo esta campaña".

El cuanto al procedimiento: "El gato es capturado y luego llevado a un veterinario para ser esterilizado". Pero pillar a un gato montés no es tarea fácil: "Usamos atún enlatado para atraparlos. Les gusta el olor y el sabor de este pescado. Así, les resulta más fácil entrar en la jaula, ya que no están acostumbrados".

El objetivo

El ayuntamiento de Foix se ha propuesto esterilizar cuarenta gatos este año. "De acuerdo con la Fundación 30 Million Friends, no esterilizamos gatitos, sino solo gatos adultos. Después de pasar la noche descansando en una habitación especialmente acondicionada, se les devuelve a su entorno", explica Le Blanc en sus declaraciones al medio de comunicación.

Según la información recabada en la publicación, la invasión de gatos callejeros puede constituir un peligro para la salud pública. Muchos de estos ejemplares son propensos a contraer parásitos, como garrapatas, pulgas, gusanos intestinales... y pueden transmitirse muchas enfermedades entre sí.

¿Qué dicen los expertos?

Los expertos no miran con buenos ojos la estrategia de recoger, esterilizar y reintroducir las colonias de gatos callejeros. Para algunos expertos esto provoca un problema "enorme" de conservación de la biodiversidad.

"Bajará un poco la natalidad de los gatos porque muchos estarán castrados, pero van a perpetuar un problema que ya existe: el efecto de depredación que tienen los gatos sobre la fauna silvestre (las especies nativas), la transmisión de enfermedades a fauna silvestre e incluso a la gente y un problema también de salud", aseguró Martina Carrete, profesora de Ecología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en un reportaje para la Cadena SER en 2022, durante la presentación de la Ley de Bienestar Animal española.