La ciencia lo confirma: las palomas mensajeras tienen la capacidad de aprender socialmente cuáles son las mejores rutas para volar a casa

Las palomas mensajeras utilizan una estrategia sencilla a la hora de agruparse para encontrar mejores rutas de regreso a casa. Y, para ello, comparten información individual para mejorar su navegación. Así lo ha confirmado un nuevo estudio, publicado previamente eLife. Este trabajo, según dicen los investigadores, proporciona evidencia convincente, basada en múltiples modelos y datos, sobre cómo las palomas mensajeras pueden generar rutas sociales a partir de rutas solitarias. Estos hallazgos abren nuevas vías para futuras investigaciones que estudien la evolución de los mecanismos utilizados por las palomas mensajeras y otros animales sociales a la hora de decidir la mejor ruta para viajar.

Esto quiere decir que la forma en que los animales se orientan en entornos complejos depende de sus capacidades cognitivas. Y el que estos animales compartan información individual para mejorar su navegación lo consiguen lograr "siguiendo a líderes experimentados, lo que requiere reconocer a los expertos del grupo, o mediante mecanismos más sencillos, como el principio de la "sabiduría de las multitudes", que promedia las rutas de todos los individuos", indican los investigadores en la publicación. "Por lo tanto, estas estrategias varían desde cognitivamente complejas hasta simples, pero su prevalencia o interacción en la naturaleza aún no se ha explorado", añaden.

"Aquí es donde entra en juego la paloma mensajera: como especie social que ha sido ampliamente estudiada por su capacidad para desarrollar y recordar rutas, estas aves son un organismo modelo ideal para estudiar estrategias de navegación", afirma Shoubhik Banerjee, estudiante de doctorado en el laboratorio del autor principal Albert Kao en la Universidad de Massachusetts Boston (UMass Boston), EE UU. Banerjee y Kao llevaron a cabo el estudio con el investigador postdoctoral Fritz Francisco, también miembro del laboratorio de Kao.

Ya un estudio previo publicado en 2017 demostró que parejas de palomas mensajeras, tanto experimentadas como inexpertas, podían mejorar continuamente sus rutas de regreso a casa a lo largo del experimento. El estudio propuso que el factor clave era la evolución cultural acumulativa (ECA), mediante la cual las cadenas de aves mejoran sus rutas explorando diferentes opciones y eligiendo las mejores. Sin embargo, aún se carece de una comprensión mecanicista detallada de cómo surgen estas mejoras en las rutas.

El estudio encontró que las cadenas experimentales de aves superaron significativamente tanto a los controles solitarias como a las parejas fijas al final de la quinta generación, un resultado atribuido al llamado "efecto CCE", que se refiere a la acción de las Células Ciliadas Externas como el amplificador coclear. "Partiendo de ese estudio, nos propusimos investigar los mecanismos que utilizan las palomas para mejorar la eficiencia de sus rutas y si esos mecanismos cumplen con los criterios necesarios para la CCE", añade Banerjee.

Los autores, Banerjee, Fritz Francisco y Albert Kao se propusieron explorar qué mecanismo de navegación es necesario y suficiente para replicar esos resultados experimentales. Desarrollaron siete mecanismos de aprendizaje plausibles, categorizados en tres tipos con complejidad cognitiva creciente.

"Demostramos que una mejora en la eficiencia de la ruta por sí sola no es evidencia suficiente de transmisión cultural, ya que las aves experimentales no demostraron algunos de los criterios de la CCE", afirma el autor Fritz Francisco. "Esto podría deberse a la sabiduría colectiva que mejora las rutas "gratis" sin imponer una carga cognitiva adicional a las aves. En promedio, las aves en este experimento influyeron por igual en las rutas de las demás, sin tener en cuenta las diferencias de experiencia, lo que plantea interrogantes más amplios sobre qué mecanismos de aprendizaje social se ajustan realmente a los requisitos de la CCE".

“Por lo tanto, nuestros resultados abren el camino a futuros estudios que investiguen la evolución del aprendizaje social y las compensaciones entre los diferentes mecanismos de decisión que pueden estar disponibles para los animales en estado salvaje”, concluye el autor principal, Albert Kao, profesor asistente e investigador principal de la Universidad de Massachusetts en Boston.