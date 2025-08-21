Una experta en lenguaje corporal analiza las imágenes de Alcaraz y Raducanu y saca una conclusión clara

La complicidad entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu sigue dando que hablar. A pesar de que los tenistas perdieron en su primer partido de dobles mixto en el US Open, el murciano y la británica no perdieron la sonrisa en la pista, dejando imágenes que han copado las redes y los medios de comunicación en los últimos días.

Ambos deportistas también se han dejado palabras de agradecimiento en sus redes sociales, eligiendo para las publicaciones imágenes en las que aparecen abrazados y sonrientes. Estas fotografías han hecho que muchos fans de Alcaraz y Raducanu sigan fantaseando con un romance entre ellos, a pesar de que lo han desmentido.

En el periódico estadounidese Express han hablado con la experta en lenguaje corporal Judi James, que ha dejado claro que entiende que muchos espectadores estén fascinados con la pareja.

"Es difícil no ilusionarse aquí. Como cualquier pareja mona, tienen una presencia que hace que quieras sonreír cuando los ves", asegura la experta, que incluso los compara con "jóvenes royals prometidos" por la atmósfera que generaron en la pista.

Además, James destaca que la tenista británica no ocultó su admiración hacia Alcaraz cuando el murciano consiguió firmar algunos de los puntos más espectaculares del partido. "Emma puede parecer un poco asombrada con Alcaraz a veces, como una chica joven que tiene un pequeño crush", comenta la experta.

"Es difícil no darse cuenta de las señales de un potencial romance en los rituales y las risas al darse la mano y la forma en la que claramente adoran jugar juntos en la pista", concluye la experta en lenguaje corporal.

Después de no conseguir pasar de primera ronda en el torneo de dobles mixto, Alcaraz y Raducanu se concentran ahora en preparar el torneo individual del último Grand Slam del año, que arranca este domingo.

Ambos saben ya lo que es llevarse el trofeo a casa ya que la británica lo ganó en 2021 convirtiéndose en la primera tenista en alzarse con la victoria partiendo desde las rondas clasificatorias. Por su parte Alcaraz consiguió el US Open en 2022, ganando su primer grande y alcanzando por primera vez el número 1 de la clasificación ATP. El murciano puede repetir una gesta similar este año ya que, si gana el torneo, recuperará el primer puesto del ranking por delante de Jannik Sinner.