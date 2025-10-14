Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El primer vistazo al documental del 'Eras Tour' desvela el secreto del pelazo de Taylor Swift
El primer vistazo al documental del 'Eras Tour' desvela el secreto del pelazo de Taylor Swift 

Taylor Swift, el pasado febrero en los GrammyAllen J. Schaben/Getty Images

Las fans de Taylor Swift están de suerte. La estrella anunció este lunes el lanzamiento de un documental de seis episodios sobre el Eras Tour, la gira más recaudatoria de la historia, además de la grabación del último concierto del tour en Vancouver el pasado diciembre. 

Los dos primeros capítulos de la docuserie llegarán el próximo 12 de diciembre a Disney+, pero el tráiler ya ha desvelado algunos de los secretos de la cantante, como su rutina de cuidado capilar. 

En uno de los fragmentos de este adelanto, Swift aparece en un baño preparando una bañera después de un concierto, explicando que le cuesta calmarse después de tres horas de espectáculo. Precisamente esos baños después de los conciertos sirvieron de inspiración a la cantante para la portada de su nuevo disco, The Life of a Showgirl

Las swifties también se han fijado en esa bañera que aparece en el tráiler, donde están colocados algunos de los productos de belleza que utiliza la cantante. Lo más evidente a simple vista es que la estrella utiliza la marca Christophe Robin para cuidar su pelo, concretamente, la línea específica para cabello fino y delicado que incluye extractos de rosas. 

  La bañera de Taylor SwiftYOUTUBE/DISNEY+

En imagen aparecen el champú Delicate Volumising, que busca aportar cuerpo al cabello, y el acondicionador de la misma gama que ayuda a desenredar el pelo. En España, ambos pueden comprarse en Sephora por 31,99 euros cada uno. 

Además, en el pequeño teaser también se ve un bote de la firma OUAI, que nació especializándose en cuidado capilar pero que ha ido añadiendo productos a su colección. Uno de ellos es el gel de cuerpo St. Barts que es el que utiliza Taylor Swift, que cuesta 33 euros. 

En la bañera aparecen otros dos productos, uno de Barbara Sturm y otro de Tata Harper, que son más complicados de adivinar. En el caso del envase de Sturm, podría ser o bien el limpiador anti-aging en crema o el exfoliante facial, mientras que sobre el bote de Tata Harper hay más consenso entre las swifties de que se trata del limpiador facial regenerante de la marca. 

