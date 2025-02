El truco para acabar con las manchas de lejía de la ropa con un factor clave para que funcione

Es una faena habitual: al usar lejía en la limpieza del hogar, puede ocurrir que alguna salpicadura alcance nuestra ropa y la destiña.

Como explican en FRTZNews, "si una tela entra en contacto directo con la lejía, notarás manchas rosadas o anaranjadas, o halos amarillos. Estas manchas se crean debido a la reacción química de la lejía con la tela".

La lejía contiene hipoclorito de sodio, "sustancia es capaz de oxidar los pigmentos atacando las moléculas de los tejidos. Esto hará que el color se desvanezca y el efecto oxidante también provocará un efecto blanqueador"

Aunque parezca que la prenda se daña de manera irreversible, si se actúa de manera rápida puede llegar a tener solución.

Recomiendan neutralizar la mancha de lejía sumergiendo la tela en una solución de agua y vinagre de vino o bicarbonato de sodio.

En ambos casos, indican, lo fundamental es no tardar en hacerlo, puesto que si no, el remedio no funcionaría.