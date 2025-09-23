Elsa Pataky se viste de novia 'punk' en su vuelta a Madrid

A pesar de que vive en Australia con su marido, Chris Hemsworth, y sus hijos, Elsa Pataky vuelve a España habitualmente para cumplir con sus compromisos profesionales. Es el caso de su visita de este martes a Madrid, donde ha estado en un evento de la firma de cosmética Biotherm.

Durante la presentación, la actriz ha acaparado todas las miradas gracias a su estilismo, de blanco impoluto, eligiendo un vestido icónico de la línea nupcial de Vivienne Westwood: el modelo Nova Cora.

Elsa Pataky, este martes en Madrid Getty Images

Se trata de un diseño que se ha convertido en el favorito de decenas de novias en todo el mundo por su favorecedor escote off the shoulders, el corpiño y su falda drapeada. La firma británica, fundada por la diseñadora referente del punk, lo tiene disponible en modelos similares, modificando el tipo de largo, pero Pataky ha decidido lucir el formato minivestido, ligeramente por encima de la rodilla y con bajo asimétrico en la parte trasera.

Elsa Pataky en Madrid Getty Images

Es el mismo vestido que eligió el pasado julio la cantante Charli XCX para darse el 'sí, quiero' en una ceremonia civil en Londres y está disponible en la web de la firma por 3.910 euros. Además, en España puede adquirirse en la boutique de alta costura nupcial Love is in the air.

Vivienne Westwood es una de las firmas de cabecera para novias que quieren salirse un poco de los modelos más clásicos, como es el caso de la que fuera cuñada de Pataky, Miley Cyrus. La cantante eligió un vestido largo en tejido satinado con un escote off the shoulders similar para su boda con Liam Hemsworth en 2018. Una silueta similar a la que vistió en mayo de este año Demi Lovato en su enlace.

Para completar el vestidazo, Pataky y su estilista, Víctor Blanco, apostaron por joyas de Tiffany & Ech y sandalias doradas de la firma Sophia Webster, perfectas para el evento.