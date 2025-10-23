Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Esta es la marca de cosmética coreana más viral del momento: ya puede comprarse en España
Esta es la marca de cosmética coreana más viral del momento: ya puede comprarse en España

Medicube se ha popularizado en redes por sus productos y ha conquistado a rostros conocidos como Kylie Jenner o Hailey Bieber. 

Uxía Prieto
Kylie Jenner, probando uno de los productos de MedicubeGetty Images

El mundo de la cosmética ha encontrado en redes sociales como TikTok o Instagram un filón en el que dar a conocer sus productos, mostrando cómo se tienen que utilizar en la rutina de belleza diaria. Desde cómo recrear el maquillaje de inspiración gótica que es tendencia este otoño hasta nuevos activos como el PDRN, conocido popularmente como esperma de salmón

Precisamente en parte por los productos que contienen este activo Medicube se ha convertido en una de las marcas más virales del momento. Basta con hacer scroll durante un par de minutos para toparse con decenas de productos de esta firma coreana, que también ha conquistado a celebrities como Kylie Jenner o Hailey Bieber. 

Entre sus productos más conocidos están todos los que incluyen PDRN, pero también los discos exfoliantes Zero Pore Pad 2.0. ¿Qué son exactamente? Unos discos que contienen ácidos AHA y BHA que ayudan a reducir los poros y suavizar la piel del rostro. Gracias a su efecto exfoliante también contribuyen a eliminar las células muertas y mejorar la textura de la piel. 

La marca recomienda utilizarlos aplicándolos por toda la cara, pero algunas personas también los usan colocándolos en zonas como la nariz o la barbilla durante varios segundos para maximizar su acción. 

Los discos son uno de los productos que se pueden comprar ahora en España después de que Miin Cosmetics haya introducido Medicube en su catálogo de marcas. También están disponibles varios de los cosméticos de la firma para estimular el colágeno como la Collagen Night Wrapping Mask, una mascarilla en formato peel off para utilizar durante toda la noche y despertar con la piel radiante e hidratada. 

Otro de los grandes éxitos Collagen Jelly Cream, una crema en textural gel que contiene colágeno hidrolizado, escualano y niacinamida para trabajar la firmeza de la piel que se recomienda utilizar con otra de las grandes joyas de la corona de la firma: el Age-R Booster Pro en formato rosa.

Se trata de un dispositivo de electroestimulación facial que se ha convertido en el favorito de las celebrities para potenciar los efectos de la rutina de belleza en casa, además de trasladar algunas ventajas de los tratamientos de cabina. El gadget combina seis tecnologías para trabajar la firmeza, la luminosidad y la textura.

A pesar de que su precio asciende hasta los 239 euros, el producto ya ha roto stock en Miin, es un éxito en ventas y es uno de los dispositivos faciales que más reseñas acumulan en TikTok. 

