Julia Roberts acude por primera vez al Festival de Venecia y cómo lo hace acapara todas las miradas

Con más de 35 años de trayectoria a sus espaldas, Julia Roberts nunca había pisado el Festival de Venecia, hasta ahora. La actriz de Pretty Woman ha acudido por primera vez a la isla del Lido para presentar la cinta Caza de brujas, de Luca Guadagnino, aunque esta no forma parte de la competición oficial de esta 82ª edición.

En esta cinta, Roberts da vida a una profesora universitaria que, a pesar de ser sólida y respetada, se ve abrumada por una serie de secretos y verdades incómodas después de que una de sus estudiantes brillante (Ayo Edebiri) acuse a uno de sus compañeros de trabajo (Andrew Garfield).

La intérprete fue cazada por los paparazzi a su llegada al aeropuerto junto a parte del equipo de la película, con un look cómodo con bermudas negras y zapatillas deportivas tipo Superga. Pero lo más llamativo fue el cárdigan por el que optó.

En su chaqueta de punto blanco nada menos que con la cara del director del filme estampada en ella. La actriz completó su look con unas grandes gafas de sol, que ya son parte de su seña de identidad, un maxi bolso modelo Luggage Phantom de la firma Celine, dos cadenas doradas finas y sencillas, varias pulseras y anillos y un reloj.

El guiño a Guadagnino ha acaparado todas las miradas en redes sociales, donde muchos han aplaudido este detalle de su estilismo.

Sin embargo, no es la primera vez que Roberts opta por lucir la cara de algún compañero de la industria como forma de admiración. Lo hizo en 2022 para homenajear a George Clooney en los Kennedy Center Honors, donde el actor recibía uno de los galardones, con un vestido diseñado por Jeremy Scott para Moschino en el que aparecían varias fotos del actor de varios años diferentes enmarcadas.

Julia Roberts en los premios del Kennedy Center en 2022. CBS via Getty Images