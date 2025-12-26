Las 15 cosas que no sabías de Kim Jong-un

Kim Jong-un, líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, está estos días en los papeles por varios motivos. El primero es que, en una extrañamente clara comparecencia, ha reconocido el envío de tropas norcoreanas a la región rusa de Kursk, donde realizaron tareas de desminado en el contexto de la invasión de Ucrania. El segundo, que se espera su reacción a las reuniones que EEUU y Corea del Sur tuvieron este martes en Seúl, y que sus vecinos sureños querrían haber evitado para no menear el avispero. El tercero es el que más comentarios ha generado y tiene que ver con su sucesión: ha vuelto a lucir a su hija Kim Ju-ae, posible heredera, en la inauguración de un nuevo complejo industrial y comercial.

En El HuffPost hemos pensado que, en realidad, con Kim no hacen falta excusas para llevarlo a los titulares. Su hermetismo, su régimen totalitario y su programa nuclear ya lo hacen suficientemente interesante para el mundo. Pero, ¿sabías todo esto sobre él?

1.- Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il, nieto de Kim Il-sung, es el tercero en la saga familiar de dictadores que comandan el país desde 1948. Su madre es Ko Young-hee, una zainichi, o sea, una coreana trasladada a Japón a la fuerza durante el período de la ocupación colonial de Corea. Con ella pasó sus primeros años, en una casa particular. Aunque lo del culto al líder va con todos ellos, el oscurantismo también, y es por eso que en el caso de Jong-un no se sabe bien ni cuándo nació: está confirmado que fue en Pionyang, la capital, y que fue un 8 de enero pero ¿de qué año? La Inteligencia de EEUU dice que de 1984, pero el exjugador de baloncesto norteamericano Dennis Rodman, que visitó a Kim en su isla privada en 2013, sostiene que fue en 1983 y que su fuente es el propio mandatario. Y su Ejecutivo, formalmente, dice que fue en esa fecha, pero en 1982.

Imágenes de la infancia de Kim Jong-un, desveladas por su régimen en 2014, durante un concierto. YOUTUBE

2.- En realidad, no estaba claro que fuera a ser el heredero, porque su padre tuvo cinco hijos con tres mujeres distintas (sólo una de ellas esposa legal), pero la competencia se diluyó desde pequeño: era el favorito de su padre. Kim Jong-chul, su hermano mayor, habría tenido más derechos si la dictadura hubiera funcionado como una monarquía, pero fue apartado del poder por tener un carácter "demasiado femenino". Esto lo ha contado el cocinero personal del dictador durante años, Kenji Fujimoto, en diversas entrevistas y hasta en un libro. Afirma que Kim y su padre eran muy parecidos: "Tiene magníficas dotes físicas, es un gran bebedor y nunca admite la derrota", dice. Mejor aún se le pusieron las cosas cuando su medio hermano mayor, Kim Jong-nam, también cayó en desgracia después de 2001, cuando fue sorprendido intentando ingresar a Japón con un pasaporte falso: quería visitar Tokyo Disneyland. Por si las moscas, fue asesinado con armas químicas en Malasia en 2017, a manos de presuntos agentes norcoreanos, no fuera a ser que un día reclamase sus derechos al trono. De su guillotina hablamos más adelante...

3.- Pese al aislamiento actual de su dictadura, con escasas relaciones internacionales, su líder ha tenido una formación internacional importante y habla inglés, francés y alemán. Estudió en la escuela estatal Liebefeld Steinhölzli de Berna (Suiza). Es de los pocos datos de su infancia que se conocen. Por allí estuvo de incógnito, haciéndose pasar por el hijo de un empleado de la embajada norcoreana. Su nombre-tapadera era Pak-un o Un-Pak, según han relatado sus antiguos compañeros de colegio a diarios como el Daily Beast. Estuvo en ese centro entre 1996 y 2000, cuando lo abandonó abruptamente.

4.- Sus colegas de entonces dicen que no vivía en la residencia común sino en un piso cercano, custodiado por su tía, Ko Yong-suk. El embajador en Suiza era su mentor. Un chófer lo llevaba y traía. Tenía un chef que cocinaba "lo que quisiera cuando quisiera". "Regañó a uno de sus sirvientes por llevarle los espaguetis fríos", dijo uno de aquellos niños a The Telegraph. Todos tenían que hacerle la reverencia desde que tenía ocho años.

Imágenes de la escuela internacional de Berna (Suiza) donde se supone que estudió el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, en una imagen de 2011. Harold Cunningham / Getty

5.- Sus calificaciones eran bajas, como su asistencia, pero sostienen estos compañeros que parecía simpático y ambicioso. Si por algo lo recuerdan es porque le encantaba el baloncesto y, sobre todo, la NBA. Llevaba pegatinas de Kobe Bryant y Toni Kukoc y perdía el tiempo dibujando a Michael Jordan. Los Ángeles Lakers y los Chicago Bulls eran sus equipos favoritos. También le gustan las películas de James Bond, Jean-Claude Van Damme y Jackie Chan, también las canciones de Modern Talking (de mayor, dicen que le van los temas de Disney y de una banda femenina que apadrinó él mismo, la Moranbong Band). De política nunca hablaba. De deportes, todo el tiempo. Y de videojuegos, su otro vicio.

6.- Hay un agujero negro importante respecto a su salida de la adolescencia y sus estudios superiores. Hay bastante consenso en que Kim Jong-un asistió a la Universidad Kim Il-sung, una importante escuela de formación de oficiales en Piongyang, de 2002 a 2007. Obtuvo dos títulos, uno en Física en la Universidad Kim Il-sung y otro como oficial del Ejército en la rama militar de la misma universidad. Este último, en cambio, es muy cuestionado, porque no tenía experiencia militar alguna previa. Eso no fue obstáculo para que lo ascendieran a general de cuatro estrellas a su llegada al poder. Usa poco el uniforme, va casi siempre de traje o con sus abrigos de cuero hasta los pies. Ya nunca más los chándales de Adidas y las zapatillas de Nike de su juventud.

Kim Jong-un y Dennis Rodman,. conversando tras una comida mantenida en Pionyang en 2013. EFE

7.- Llegó al cargo tras la muerte de su padre, en diciembre de 2011. Kim Jong-un, además de líder supremo, se convirtió oficialmente en el comandante supremo del Ejército Popular de Corea, pero además posee los títulos de secretario general del Partido del Trabajo de Corea, presidente de la Comisión Militar Central, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, comandante supremo del Ejército del Pueblo Coreano y miembro del Presidium del Comité Permanente del Politburó del Partido del Trabajo de Corea.

8.- Seguro que guiados por la sinceridad, sus ministros y la prensa del régimen (la única que existe en Corea del Norte) lo acogieron con una serie de calificativos y etiquetas insuperables: "sol brillante", "gran persona nacida del cielo", "genio entre genios", "excelso camarada", "hombre sin rival", "líder total del Partido, el Ejército y el Pueblo"... El Partido de los Trabajadores, en un editorial, escribió: "Prometemos con lágrimas sangrantes llamar a Kim Jong-un nuestro comandante supremo, nuestro líder". En los colegios, se cantaron y se cantan canciones en su honor.

9.- La revista Forbes, en 2018, lo situó como la 36ª persona más poderosa del mundo. Sus violaciones de derechos humanos y la visceralidad con que maneja su arsenal defensivo lo tienen en el candelero desde entonces. Dicen los analistas que es un poco más cercano que sus predecesores, que baja más a la calle (y por eso se le ve quitando malas hierbas en un bosque, montando a caballo, comprando en un mercado, en una montaña rusa, con un casco de obra...) y hasta ha admitido algunos errores, pero es que veníamos de la nada. En 2014, Naciones Unidas publicó el primer informe en el que afirma que es muy posible que haya cometido crímenes de guerra, una denuncia que se ha ampliado con los años a posibles crímenes de lesa humanidad. Sobre él y su equipo pesan también sanciones internacionales por los mismos motivos.

10.- A Kim lo han querido matar varias veces, según ha denunciado su régimen. Los dos intentos más llamativos datan de 2012, cuando se descubrió una ametralladora debajo de un enebro en Ryugyeongwon, ubicado cerca de una ruta por la que Kim iba a viajar, y de 2017, cuando el Gobierno norcoreano afirmó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU y el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur contrataron a un leñador norcoreano que trabajaba en Rusia para asesinar al amado líder con un "arma bioquímica" que era a la vez radiactiva y venenosa, y cuyo efecto se habría retrasado unos meses. Nunca ha mostrado pruebas de nada de esto.

11.- Las ejecuciones y detenciones de críticos están a la orden del día. Amnistía Internacional, en su informe más reciente, habla de ajusticiamientos públicos, incluso. Según un informe de Naciones Unidas de septiembre, se está implementando cada vez más la pena de muerte, incluso para quienes son sorprendidos viendo y compartiendo películas y series de televisión extranjeras. "Ninguna otra población está sometida a tales restricciones en el mundo actual", dice. Kim no sólo carga contra súbditos, sino contra gente de su equipo o su familia si es necesario. Ya vimos el caso de su hermano, pero es que además está el de su tío, Chang Song-Thaek, ejecutado en 2013 por traición. Se le acusaba de corrupción, de ser un mujeriego y de consumir drogas ilícitas. Hay quien dice que su pecado final fue aplaudir a su sobrino con poco entusiasmo. Hay ONG internacionales que hablan de cerca de 200 asesinatos de funcionarios o altos funcionarios, algunos asesinados delante de sus familias, como han relatado algunos refugiados. Cualquier cosa vale en un país donde no se puede vestir a la occidental, ni tomar fotos con libertad, ni leer nada extranjero ni navegar por internet.

Kim Jong-un abraza a un soldado durante la bienvenida a los miembros del 528º Regimiento de Ingenieros, que han servido en misiones exteriores, el 12 de diciembre de 2025, en Pyongyang. KCNA via REUTERS

12.- La pobreza en Corea del Norte es extrema y generalizada, afectando a casi la mitad de la población, con severa inseguridad alimentaria, malnutrición infantil y falta de acceso a necesidades básicas, exacerbada por desastres naturales, sanciones internacionales, un sistema centralizado ineficiente y la priorización de gastos militares sobre el desarrollo social, dice la ONU. Sin embargo, su jefe de Estado vive en la abundancia, según denuncian los críticos que han logrado escapar y la inteligencia surcoreana. No hay fuentes especialmente fiables de estos datos y todas son fuentes heridas, pero lo que cuentan es un tren de vida envidiable: el niño a que regalaron su primer coche a los 10 años y una pistola a los 11, fuma cigarros Yves Saint Laurent. "Cada cartón contiene 10 paquetes de 20 cigarrillos cada uno, por un precio de 44 dólares", dice Vogue. Le encanta el whisky Johnnie Walker y su coche favorito es un sedán de lujo, un Mercedes 600. Prefiere los coches europeos, de los que tiene un centenar. Suma 17 palacios y una isla particular (como si no lo fuera ya el resto del país). Rodman dice que lo llevó a ella. "Es como Hawái, Ibiza o Aruba, pero él es el único que vive allí", dijo al volver a EEUU. También dispone de un tren privado en el que, dice su chef, se puede pedir lo que se quiera de las cocinas de Corea del Norte, Rusia, China, Japón y Francia.

13.- Dicen los espías surcoreanos que Kim cuenta con una sauna importada para pasar las resacas mejor. Tiene unas cuantas, porque le gusta la noche y la bebida. No se cuida mucho y eso es motivo de preocupación: debe pesar unos 130 kilos y la Inteligencia de EEUU ha indicado repetidamente que tienen problemas de diabetes, hipertensión y daños pulmonares por el tabaco. Son rumores falsos, dice su gente. Seúl sostiene que han detectado movimientos de que busca por el mundo nuevos medicamentos, sobre todo para su presión arterial. Ocasionalmente se habla de ingresos y hasta de intervenciones, nunca confirmadas, y llegó a estar seis semanas sin aparecer, disparando las alarmas. En 2008, Corea del Sur informó hasta de un derrame cerebral. Coincidente o no, fue por entonces cuando se aceleró su vida familiar y la búsqueda de herederos.

14.- Kim está casado con una mujer llamada Ri Sol-ju, unos 20 años más joven. Se supone que se casaron en 2009, muy poco después de ese supuesto derrame, pero su relación no trascendió hasta tres años más tarde, cuando la pareja apareció en diversos actos. En abril de 2018, los medios estatales anunciaron que su título de "camarada" fue ascendido a "respetada primera dama". Se cree que era animadora y cantaba en eventos, aunque hay quien dice que se confunde con otra cantante que pudo ser novia del mandatario, Hyon Song Wol, que dicen que acabó ejecutada pero luego reapareció sin que se haya podido comprobar ni su muerte ni su resurrección. Así son siempre las cosas con Pionyang, donde dicen que está el harem del mandatario, su "escuadrón del placer".

El líder norcoreano Kim Jong-un y su esposa Ri Sol-ju durante la Cumbre Intercoreana 2018 en Panmunjom, el 27 de abril de 2018. Inter Korean Press Corp / Getty

El líder norcoreano Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae observan un espectáculo aéreo durante un evento para celebrar el 80º aniversario de la Fuerza Aérea, Kalma, en Wonsan, el 28 de noviembre de 2025. KCNA via REUTERS

Se supone que Kim tiene tres hijos, que nacieron en 2010, 2013 y 2016. Se especula con que son un niño y dos niñas. Sólo una de ellas ha sido expuesta a las cámaras: se cree que la joven, de quien no se ha revelado oficialmente edad ni nombre, podría llamarse Kim Ju-ae y tiene unos 12 años de edad. Lo que sí es verdad verdadera es que su padre ha está llevando a eventos cada vez con más frecuencia. ¿Será la elegida como delfina? En la familia destaca también Kim Yo-jong, la influyente hermana de Kim Jong-un, que tiene experiencia y conexiones con la élite, lo que puede convertirla en la candidata más probable a suceder a su hermano, por delante de su hija.

15.- En Corea del Norte hay sólo 15 cortes de pelo autorizados para la población, supervisados por el amado líder. En sus primeros años, el corte que él luce recibió el nombre de "Ambicioso" y se podía copiar. Ahora es sólo para él, explica el New York Post. Pocas siluetas tan reconocibles en el mundo como la suya. Lo que hay en su cabeza, eso sí que es una incógnita.