La alfombra roja de los Grammy: de una radiante Sabrina Carpenter a las bailarinas verdes de Harry Styles
Sabrina Carpenter posa en la alfombra roja de los Grammy 2026.

Las estrellas de la música mundial que se dieron cita en la alfombra roja del Crypto.com Arena de Los Ángeles no defraudaron con sus estilismos: la excentricidad de Chappell Roan, la elegancia de Bad Bunny con un traje de Schiaparelli, la performance de Lady Gaga convertida en cisne negro o la simplicidad de Miley Cyrus.

alt="alt="Chappell Roan en la alfombra roja de los Grammy 2026.""
Chappell RoanLa cantante fue una de las que más flashes acapararon en la alfombra roja de los Grammy gracias a este diseño que colgaba de sus pezones.WireImage
alt="alt="Sabrina Carpenter en la alfombra roja de los Grammy.""
  Sabrina CarpenterSabrina Carpenter estaba radiante con este vestido blanco de inspiración nupcial de Valentino.Gilbert Flores
alt="alt="Karol G""
  Karol GLa colombiana lució un vestido de encaje transparente en azul celeste de Paolo Sebastian.Getty Images for The Recording A
alt="alt="Justin Bieber y Hailey Bieber""
  Justin Bieber y Hailey BieberÉl con un traje de Balenciaga y ella con un vestido de Saint Laurent.(C)KevinMazur
alt="alt="Miley Cyrus""
  Miley CyrusLa cantante de 'Flowers' fue una de las pocas invitadas que apostó por pantalones. Una camisa blanca y una cazadora perfecto completaban el sencillo look.Getty Images for The Recording A
alt="alt="Lady Gaga""
  Lady GagaLa autora de 'Abracadabra' no defrauda en ninguna alfombra roja y apareció con un espectacular vestido de plumas negras de Matières Fécales con el que parecía un cisne negro.WireImage
alt="alt="Bad Bunny""
  Bad BunnyPara hacer historia en estos premios, el puertorriqueño lució un elegante traje de Schiaparelli. Esta es la primera vez que la firma francesa firma un diseño masculino.JC Olivera
alt="alt="Harry Styles""
  Harry StylesNo posó en la alfombra roja, pero fue el encargado de entregar su premio a Bad Bunny vestido con vaqueros, una chaqueta de Dior y bailarinas en verde agua de la misma firma.Christopher Polk
alt="alt="Billie Eilish""
  Billie EilishFiel a su estilo, la cantante californiana posó con un look en blanco y negro. En la solapa de su cazadora lucía el pin reivindicativo de la noche en el que se leía "ICE Out".Getty Images for The Recording A
Mila Fernández
Mila Fernández
