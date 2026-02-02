Feijóo acapara todos los comentarios por estos 25 segundos que muchos no terminan de entender 

Aragón se adentra en semana electoral. El próximo domingo, todos los aragoneses están llamados a las urnas en unos comicios que están marcados por unas encuestas que dan al PP como ganador, a Vox como la fuerza al alza necesaria para la formación de Gobierno y a una izquierda que, salvo la Chunta Aragonesista, se estanca o empeora los datos anteriores.

Este pasado fin de semana, los líderes autonómicos han recibido el apoyo de los nacionales. Por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo estuvo presente en la comida y mitin del PP que celebró con simpatizantes de la formación en Calatayud (Zaragoza) para mostrar su confianza y echar una mano a Azcón.

Sin embargo, el dirigente 'popular' se convirtió en tendencia en X por unos 25 segundos que pronunció y que ha costado a muchos de las personas que lo han escuchado entenderlo, tal y como han escrito en redes.

Estas fueron las palabras en cuestión: "Es muy diferente venir a apoyar al presidente Azcón que venir a dar la cara por el presidente Sánchez. Nada tiene que ver. Yo no vengo a dar la cara por el presidente Azcón, que también. Para mí es un honor venir y decir 'yo vengo a Aragón a dar la cara por Azcón' y no vengo a dar la cara por Sánchez".

Durante su discurso, Feijóo también ha pedido a los votantes de la derecha "no dividir fuerzas" para así no fomentar después "una guerra de partidos entre el PP y Vox".

"No me vale con ganar y tenemos que ir todos juntos porque queremos un Gobierno sólido, no una guerra de partidos!", ha subrayado.

¿Qué dicen las encuestas?

Este lunes, a escasa una semana de las elecciones autonómicas en Aragón, la segunda oleada del sondeo de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER ha mostrado los siguientes resultados: