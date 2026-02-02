Feijóo acapara todos los comentarios por estos 25 segundos que muchos no terminan de entender
El líder del PP estuvo en Calatayud para apoyar al candidato Jorge Azcón.
Aragón se adentra en semana electoral. El próximo domingo, todos los aragoneses están llamados a las urnas en unos comicios que están marcados por unas encuestas que dan al PP como ganador, a Vox como la fuerza al alza necesaria para la formación de Gobierno y a una izquierda que, salvo la Chunta Aragonesista, se estanca o empeora los datos anteriores.
Este pasado fin de semana, los líderes autonómicos han recibido el apoyo de los nacionales. Por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo estuvo presente en la comida y mitin del PP que celebró con simpatizantes de la formación en Calatayud (Zaragoza) para mostrar su confianza y echar una mano a Azcón.
Sin embargo, el dirigente 'popular' se convirtió en tendencia en X por unos 25 segundos que pronunció y que ha costado a muchos de las personas que lo han escuchado entenderlo, tal y como han escrito en redes.
Estas fueron las palabras en cuestión: "Es muy diferente venir a apoyar al presidente Azcón que venir a dar la cara por el presidente Sánchez. Nada tiene que ver. Yo no vengo a dar la cara por el presidente Azcón, que también. Para mí es un honor venir y decir 'yo vengo a Aragón a dar la cara por Azcón' y no vengo a dar la cara por Sánchez".
Durante su discurso, Feijóo también ha pedido a los votantes de la derecha "no dividir fuerzas" para así no fomentar después "una guerra de partidos entre el PP y Vox".
"No me vale con ganar y tenemos que ir todos juntos porque queremos un Gobierno sólido, no una guerra de partidos!", ha subrayado.
¿Qué dicen las encuestas?
Este lunes, a escasa una semana de las elecciones autonómicas en Aragón, la segunda oleada del sondeo de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER ha mostrado los siguientes resultados:
- PP y Jorge Azcón: 30 escaños con una horquilla 28-30 y una estimación de voto del 37,6%.
- PSOE y Pilar Alegría: 17 escaños con una horquilla 17-18 y una estimación de voto del 23,2%.
- Vox y Alejandro Nolasco: 13 escaños con una horquilla 11-13 y una estimación de voto del 17%.
- CHA y Jorge Pueyo: 3 escaños con una horquilla 3-4 y una estimación de voto del 6,7%.
- IU-Sumar y Marta Abengochea: 2 escaños con una horquilla 1-3 y una estimación de voto del 4,5%.
- Aragón Existe y Tomás Guitarte: 2 escaños con una horquilla 2-3 y una estimación de voto del 3,8%.
- PAR y Podemos se quedarían sin escaños al lograr un 1,2 y un 2,2% de los votos respectivamente.